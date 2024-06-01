Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов: как отреагировали в РФ

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

«Фонд Клуни за справедливость», который был учрежден американским актером Джорджем Клуни совместно с супругой Амаль, планирует добиться от Международного уголовного суда и стран Европейского союза арестов работающих за границей российских журналистов. Что об этом известно, как ответили в РФ?

Какое дело Клуни до российских журналистов

Сотрудница фонда Анна Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в список иноагентов) сообщила о намерениях актера. По ее словам, мера коснется тех сотрудников российских СМИ, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.

Нейстат подчеркнула, что в некоторых странах ЕС есть статья о «пропаганде войны». Именно по ней фонд хочет побудить начать уголовное преследование журналистов, поскольку в таком случае могут быть выписаны «закрытые ордеры на арест».

Также Нейстат заявила, что «Фонд Клуни за справедливость» будет проводить подобные акции в отношении всех работников российских СМИ, включая «главных и не главных редакторов». При этом не будет иметь никакого значения, высказываются ли люди «в эфире или на своих страницах в соцсетях».

Как на это отреагировали в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что он думает о намерении Фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Официальный представитель Кремля назвал его сотрудников безумцами, передает ТАСС.

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — сказал он.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что неделю назад узнала: Амаль Клуни работает над ее арестом. Медиаменеджер отметила желание сотрудников Фонда получать ордера закрытого типа. То есть, чтобы люди не знали о готовящемся аресте.

«Девочки! Ничего вы в нас, пропагандистах, не понимаете. Эти ваши „другие страны“, где вы собираетесь нас арестовывать, лично мне не нужны и по пять копеек пучок», — написала Симоньян.

Представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале написала, что планы Фонда Клуни получить ордера на арест российских журналистов — это травля по политическим мотивам.

Захарова напомнила, что в 2022 году их фонд «исключительно с целью пиара» нанял западных адвокатов для представления интересов сотрудников СМИ в рабгруппе ООН по произвольным задержаниям. При этом реальную работу выполнили адвокаты, а Клуни «туда вписались исключительно из-за пиара».

«Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку. Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят. А эти два пиарщика, видимо, готовы делать деньги на чем угодно. Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов», — говорится в публикации Захаровой.

В свете этой активности Фонда Клуни она поинтересовалась, где реакция ЮНЕСКО и ее гендиректора Одри Азуле, а также ОБСЕ и представителя по вопросам СМИ Терезы Рибейру.

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