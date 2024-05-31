Не только Заворотнюк и Фриске: кого еще из звезд погубил рак

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Анастасия Заворотнюк

В четверг, 30 мая, стало известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, которая на протяжении нескольких лет боролась с онкологией. Кто еще из российских артистов не смог победить страшную болезнь.

Что известно о смерти Заворотнюк

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая после продолжительной болезни. Дочь Заворотнюк Анна подтвердила смерть мамы.

В 2019 году стало известно о том, что у Анастасии Заворотнюк после рождения третьего ребенка диагностировали рак головного мозга. С тех пор она не появлялась на публике и не давала комментариев прессе. Изредка о состоянии артистки также рассказывала ее дочь Анна.

«Когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», — сообщала она.

В СМИ писали, что рак развился у Заворотнюк из-за перенесенного ЭКО. По данным изданий, при экстракорпоральном оплодотворении проводится гормональная стимуляция и это может негативно сказаться на организме.

Онколог Евгений Черемушкин высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что не ЭКО, а больше третья беременность повлияла на развитие болезни актрисы.

«Гормональный фон меняется, выбрасываются гормоны, которые позволяют опухоли быстрее расти. При этом плод генетически наполовину другой, и иммунная система притормаживает свою активность, чтобы организм не отторг плод. При беременности и родах масса нюансов», — сказал онколог.

По словам врача, чаще всего на развитие онкологии влияет генетика. Черемушкин отметил, что при диагнозе «глиобластома» у актрисы практически не было шансов на выздоровление, эта опухоль плохо поддается лечению, в среднем пациенты живут два года, а не пять лет.

Как рак погубил Жанну Фриске

Жанна Фриске сначала пела в группе «Блестящие», потом выступала сольно, снималась в кино и различных телешоу. Ей приписывали романы с самыми красивыми и богатыми мужчинами отечественного шоу-бизнеса, но она влюбилась в ведущего Первого канала Дмитрия Шепелева и родила от него сына в 2013 году. Жизнь Жанны Фриске оборвалась в 40 лет: у певицы был рак мозга.

Фриске узнала о серьезных проблемах со здоровьем, когда еще была беременна. Врачи предложили ей выбор: сделать аборт и начать лечение или оставить ребенка, рискуя жизнью. Певица отказалась прерывать беременность.

Жанне Фриске поставили диагноз — рак мозга. Дмитрий Шепелев, ее друзья и родственники пытались помочь: собирали деньги на лечение, находили клиники за границей, которые специализируются на этом виде онкологии. В 2014 году появились сообщения в СМИ, что у Жанны наступила ремиссия. Однако потом болезнь вернулась. Певица скончалась летом 2015 года, не приходя в сознание.

Фото: Валерий Матыцин/ИТАР-ТАСС Жанна Фриске

Как Михаил Задорнов боролся с раком головного мозга

В октябре 2016 года сатирик на своей странице во «ВКонтакте» сообщил поклонникам, что ему предстоит пройти курс химиотерапии в Прибалтике. В то же время писатель опроверг информацию о том, что страдает от неизлечимого рака легких.

«Да, лечение предстоит тяжелое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету», — рассказывал он.

В июне 2017 года стало известно, что Задорнов отказался продолжать лечение раковой опухоли головного мозга. Принятые медиками меры не принесли желаемого результата. 10 ноября 2017 года артист скончался после продолжительной болезни. Он похоронен в Латвии на кладбище Яундубулты.

Почему Александр Абдулов не смог победить рак легких

В августе 2007 года актер Александр Абдулов был срочно госпитализирован в севастопольскую больницу с диагнозом «прободная язва». Артист работал в Крыму на съемках новой картины. Приступ случился с ним на площадке в Балаклаве. В клинике ему провели операцию, но состояние не улучшилось, начались проблемы с сердцем.

В начале сентября того же года в Израиле врачи поставили артисту диагноз «рак легких четвертой стадии». По мнению медиков, Абдулов запустил проблемы со своим здоровьем, кроме того, актер категорически отказывался бросать курить.

Абдулов скончался 3 января 2008 года. 54-летний актер умер от неоперабельного рака легких четвертой стадии и метастаз во всех органах. Его похоронили на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве.

Как умерла Любовь Полищук

Известно, что в 2000-м Любовь Полищук попала в серьезное ДТП, после этого некоторое время она была вынуждена носить ортопедический корсет. Знаменитость перенесла операцию по удалению поврежденной части позвоночника, но это не помешало ей продолжать сниматься в кино и играть в театральных постановках.

Операция прошла успешно, но спустя несколько недель врачи диагностировали у нее онкологию. В 2006 году Любовь Полищук умерла. Ей было 57 лет.

Одной из возможных причин болезни врачи называли «застарелую травму». Во время съемок фильма Марка Захарова «12 стульев», в котором Полищук играла второстепенную роль, актриса исполнила танго с актером Андреем Мироновым. Этот эпизод фильма стал роковым для артистки, пишет Woman.ru.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press Любовь Полищук

Во время танца артист дважды уронил партнершу на бетонный пол. Сама Полищук не придала этому значения, однако спустя годы ее стали мучить постоянные боли в спине.

Рак чего был у Николая Караченцова

28 февраля 2005 года актер Николай Караченцов находился на даче, когда ему сообщили о смерти 83-летней тещи. Он сел за руль своего автомобиля Volkswagen Passat B5 и попал в серьезное ДТП. Медики столичной больницы провели трепанацию черепа. Артист провел 26 дней в коме.

Восстановление заняло более двух лет. Он смог подняться на сцену, но не вернуться к работе. Через 12 лет артист вновь попал в аварию. Тогда за рулем находилась его супруга актриса Людмила Поргина. После происшествия Караченцов неделю провел в больнице, у него было диагностировано сотрясение головного мозга.

В сентябре 2017 года у актера обнаружили злокачественную опухоль в левом легком. Врачи отказались оперировать и назначать курс химиотерапии Караченцову из-за слабого здоровья. Он скончался 26 октября 2018 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Читайте также:

Ядерный заряд РФ, рак Заворотнюк, неузнаваемый Куценко: что будет дальше

Филипп Киркоров: последние новости 31 мая, новый трек, скорбь по Заворотнюк

Куда исчез Андрей Державин после хита «Не плачь, Алиса» и «Машины времени»