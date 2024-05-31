Филипп Киркоров: последние новости 31 мая, новый трек, скорбь по Заворотнюк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров представил новую композицию о предательстве близких людей и опубликовал пост в память об ушедшей из жизни актрисе Анастасии Заворотнюк. Какие последние новости о поп-короле 31 мая?

Что за трек выпустил Киркоров

Народный артист России 31 мая презентовал трек под названием «Стирай», исполненный совместно с певцом Олегом Майами. В композиции поется про воспоминания и близких людей, которых хочется забыть после предательства.

«А я оставлю тебе наш с тобой МАЙ! Трек с Олегом Майами уже в Сети!» — написал Киркоров в своем Telegram-канале.

В ходе презентации песни поп-король рассказал, что всегда все делает сам. Он сравнил себя с американской певицей Мадонной, которая, как и он, все контролирует самостоятельно.

«Да, помощники — это прекрасно, но как только начинаешь расслабляться и выпускать дело из своих рук, либо на деньги обманывают, либо предают. Я это проходил в своей жизни. Я начинал сам и последние пять лет все делаю сам», — цитирует KP.RU Киркорова.

Певец также добавил, что строго контролирует каждого сотрудника своей команды. По его словам, это и есть секрет успеха.

«Хочешь уметь успех — все контролируй. Все остальное — стирай!» — заверил Филипп.

Как признался Майами, инициатором дуэта стал он. При этом Киркорову не сразу понравилась песня. Сначала он отказался от предложения, но потом все-таки услышал в композиции хит и перезвонил.

«Под „Стирай“ можно и погрустить, и пострадать, и вспомнить... Там есть слова достаточно трагические. Это как до меня только недавно дошло, спустя 30 лет выступления с песней „Единственная моя“, что песня-то трагическая, а не отрыв, как принято ее воспринимать. „Не родятся наши дети, не подарят нам цветы…“ Трагедия! „Стирай“ вроде тоже танцевалка, но я уверен, что эту песню будут слушать и те, кто давно расстался, и те, кто только сейчас переживает боль расставания. Мы все расставались, но нет встреч без расставания. И об этом песня», — сказал поп-король KP.RU.

Послушать новую композицию Киркорова можно на платформах «Яндекс Музыка» и «VK Музыка». Также песня доступна на видеохостинге YouTube — к настоящему моменту она уже набрала свыше 20 тысяч просмотров и 1,9 тысячи лайков.

Как себя чувствует Киркоров

По словам Киркорова, в его жизни неоднократно бывали периоды коллабораций с молодыми талантами, и с Майами получилась похожая история. Артист признался, что ощущает себя на 33 года, хотя недавно ему исполнилось 57 лет.

«В моей жизни были такие этапы. Они омолаживали и чему-то учили. А когда мне исполнилось 50 лет, я почувствовал, что меня вдруг поставили на такой постамент, чтобы я забронзовел, больше никому не мешал, больше никуда не лез. Но не тут-то было. Я вспомнил свою любимую певицу Шер, которая обновила себя в 52 года, выпустив хит Believe. Шер тогда вошла в молодежный период и до сих пор собирает полные залы, несмотря на то, что ей в следующем году будет 80 лет. Она потрясающая, просто обожаю ее. Когда мне исполнилось 33 года, как Олегу [Майами] сейчас, я себе дал установку, что буду и внешне, и внутренне выглядеть на этот возраст. И я, честно скажу, ощущаю себя на 33, хотя мне в этом году исполнилось 57», — заявил исполнитель.

Также Киркоров напомнил о скандалах со своим участием, в том числе и «голой» вечеринке, и отметил, что самое главное — вовремя и правильно выйти из подобных ситуаций.

«Я с „розовой кофточкой“ тонул, я с психбольницей тонул. Недавно вот тоже не в ту дверь вошел. Главное, выйти вовремя. И правильно», — констатировал певец.

Что Киркоров сказал о смерти Заворотнюк

Киркоров отреагировал на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Поп-король отметил, что знаменитости удалось войти во все дома страны, которые опустели с ее уходом. Он назвал Заворотнюк «нашей лучшей няней».

«Наша прекрасная няня! Настя… Ты вошла в каждый дом нашей страны. И сегодня каждый дом немного опустел без тебя. Все эпитеты по отношению к тебе были в превосходной степени. Красавица, талантливая актриса, заботливая мама, любящая и любимая жена. Наша лучшая няня. Спасибо тебе! Сегодня ты ушла… Но любовь к тебе останется еще надолго», — написал Киркоров.

Заворотнюк скончалась 29 мая в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга.

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