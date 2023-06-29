Поздно стала матерью, умерла от рака: биография Жанны Фриске К чему стремилась и чего достигла певица, о чем мечтала и что сбылось – самые важные моменты из жизни Жанны Фриске

Фото: Валерий Матыцин/ИТАР-ТАСС

Жанна Фриске

Жанна Фриске сначала пела в группе «Блестящие», потом выступала сольно, снималась в кино и различных телешоу. Ей приписывали романы с самыми красивыми и богатыми мужчинами отечественного шоу-бизнеса, но она влюбилась в ведущего Первого канала Дмитрия Шепелева и родила от него сына в 2013 году. Жизнь Жанны Фриске оборвалась в 40 лет: у певицы был рак мозга. Поклонники и семья артистки до сих пор не могут смириться с ее смертью. Сегодня мы вспомним биографию Жанны Фриске, расскажем о ее успехах в творчестве, долгожданном материнстве и отношениях с Дмитрием Шепелевым.

«Как я встретил вашу маму»: история любви матери и отца Жанны Фриске

Родители Жанны познакомились случайно — Владимир Фриске увидел свою будущую супругу Ольгу Копылову на улице. Через полгода после начала романа они официально узаконили отношения. После заключения брака отец Жанны взял фамилию жены и стал Владимиром Копыловым. Фамилия Фриске ему досталась от матери, поволжской немки Паулины Фриске.

В июле 1974 у Копыловых родилась двойня: сын и дочь. Дети были недоношенными, у мальчика выявили тяжелое генетическое заболевание и вскоре он умер. Его сестра Жанна выжила.

Детские и юношеские годы жизни Жанны Фриске

В школе учителя заметили, что Жанна хорошо двигается, и порекомендовали Копыловым отдать девочку в школу спортивного танца. Позже будущая певица занималась балетом, акробатикой и гимнастикой. Все это в дальнейшем пригодилось ей во время выступлений на концертах.

В 1986 году у Копыловых родилась младшая дочь Наталья. Сестры хорошо ладили друг с другом и почти никогда не ругались.

В начале 1990-х Жанна закончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Проучившись два года, она поняла, что ошиблась с выбором профессии и отчислилась. Сначала Фриске работала специалистом по продажам офисной мебели, а потом решила довериться зову души и связать свою жизнь с тем, чем увлекалась много лет — танцами. Жанна устроилась преподавать хореографию.

Фото: ИТАР-ТАСС Биография Жанны Фриске

Как Жанна Фриске попала в группу «Блестящие»

Существует две версии истории о том, как Жанна стала участницей группы «Блестящие». Согласно первой, тогда она уже дружила с Ольгой Орловой, которая и позвала ее на прослушивание в 1995 году. По второй версии — продюсер группы Андрей Громов в 1996-м искал хореографа, и ему подсказали обратиться к Жанне Копыловой.

Так или иначе, Жанна быстро влилась в коллектив, и Громов принял решение сделать ее солисткой «Блестящих». В начале 1997 года будущая звезда взяла фамилию бабушки и стала Жанной Фриске.

Жанна дебютировала в группе в 1998 году, приняв участие в записи альбома «Просто мечты». «Блестящие» быстро завоевали любовь поклонников и стали популярными, в эти годы жизни Жанна Фриске много гастролировала и выступала на концертах. Вскоре вышли еще несколько альбомов коллектива. К моменту начала записи композиций для сборника «Апельсиновый рай», состав группы почти полностью поменялся, но Жанна в ней все еще пела. Однако позже певица решила строить сольную карьеру.

Сольная карьера и съемки в кино Жанны Фриске

После ухода из «Блестящих» Жанна не осталась без предложений о работе. В 2004 году ее пригласил сниматься в свой проект «Ночной дозор» Тимур Бекмамбетов. Героиня Жанны, ведьма Алиса Донникова, появилась и в продолжении фильма — «Дневном дозоре». После выхода блокбастера на экраны Жанна получила премию MTV за «Лучшую женскую роль». Позже Фриске снялась еще в нескольких лентах.

«Первый дома», 2007 год. «Красота требует», 2008 год. «О чем говорят мужчины», 2010 год. «Кто я?», 2010 год. «Новогодние сваты», 2010 год. «Точка Док. Десять последних дней», 2011 год. «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу», 2013 год.

В 2005 году вышел единственный сольный альбом Жанны. Позже певица выпустила семнадцать синглов, некоторые из них были записаны в дуэте с другими звездами российской эстрады.

Кроме того, Фриске активно принимала участие в различных телешоу. В 2003 году Жанна снималась в «Последнем герое». Позже Фриске появлялась в проектах «Сердце Африки», «Империя», «Цирк со звездами», «Ледниковый период», вела реалити-шоу «Каникулы в Мексике».

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Годы жизни Фриске

Личная жизнь и последняя любовь Жанны Фриске

Личная жизнь Жанны Фриске всегда интересовала прессу. СМИ писали о романах певицы с продюсером «Блестящих» Андреем Громовым, хоккеистом Александром Овечкиным, актером Дмитрием Нагиевым, футболистом Кахой Каладзе и олигархом Сулейманом Керимовым и многими другими знаменитостями. Поскольку Жанна Фриске всегда тщательно скрывала личную жизнь, она никак не комментировала эти публикации.

С телеведущим Дмитрием Шепелевым певица познакомилась в 2011 году. Жанна сначала не афишировала отношения, но потом они стали все чаще вместе выходить в свет и ездить отдыхать. В 2013 году у Фриске и Шепелева родился сын Платон.

Болезнь и смерть певицы

Жанна Фриске узнала о серьезных проблемах со здоровьем, когда еще была беременна. Врачи предложили ей выбор: сделать аборт и начать лечение или оставить ребенка, рискуя жизнью. Певица отказалась прерывать беременность.

Жанне Фриске поставили диагноз — рак мозга. Дмитрий Шепелев, ее друзья и родственники пытались помочь: собирали деньги на лечение, находили клиники за границей, которые специализируются на этом виде онкологии. В 2014 году появились сообщения в СМИ, что у Жанны наступила ремиссия. Однако потом болезнь вернулась. Певица скончалась летом 2015 года, не приходя в сознание.

Смерть Жанны Фриске потрясла близких, друзей, коллег и поклонников. На прощание со звездой, которое проходило в концертном зале Crocus City Hall, пришли тысячи людей. Ее могила находится на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Фото: АГН «Москва» Личная жизнь Фриске

Что стало с сыном Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев постарался сделать так, чтобы смерть Жанны Фриске никак не повлияла на психику их сына Платона, которому тогда было два года. Сегодня Платон живет с отцом, а с бабушкой и дедушкой со стороны матери он не общается. По словам Дмитрия Шепелева, он много рассказывал мальчику о Жанне, а также показывал ее фотографии.

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