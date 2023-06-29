Жанна Фриске сначала пела в группе «Блестящие», потом выступала сольно, снималась в кино и различных телешоу. Ей приписывали романы с самыми красивыми и богатыми мужчинами отечественного шоу-бизнеса, но она влюбилась в ведущего Первого канала Дмитрия Шепелева и родила от него сына в 2013 году. Жизнь Жанны Фриске оборвалась в 40 лет: у певицы был рак мозга. Поклонники и семья артистки до сих пор не могут смириться с ее смертью. Сегодня мы вспомним биографию Жанны Фриске, расскажем о ее успехах в творчестве, долгожданном материнстве и отношениях с Дмитрием Шепелевым.
«Как я встретил вашу маму»: история любви матери и отца Жанны Фриске
Родители Жанны познакомились случайно — Владимир Фриске увидел свою будущую супругу Ольгу Копылову на улице. Через полгода после начала романа они официально узаконили отношения. После заключения брака отец Жанны взял фамилию жены и стал Владимиром Копыловым. Фамилия Фриске ему досталась от матери, поволжской немки Паулины Фриске.
В июле 1974 у Копыловых родилась двойня: сын и дочь. Дети были недоношенными, у мальчика выявили тяжелое генетическое заболевание и вскоре он умер. Его сестра Жанна выжила.
Детские и юношеские годы жизни Жанны Фриске
В школе учителя заметили, что Жанна хорошо двигается, и порекомендовали Копыловым отдать девочку в школу спортивного танца. Позже будущая певица занималась балетом, акробатикой и гимнастикой. Все это в дальнейшем пригодилось ей во время выступлений на концертах.
В 1986 году у Копыловых родилась младшая дочь Наталья. Сестры хорошо ладили друг с другом и почти никогда не ругались.
В начале 1990-х Жанна закончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Проучившись два года, она поняла, что ошиблась с выбором профессии и отчислилась. Сначала Фриске работала специалистом по продажам офисной мебели, а потом решила довериться зову души и связать свою жизнь с тем, чем увлекалась много лет — танцами. Жанна устроилась преподавать хореографию.
Как Жанна Фриске попала в группу «Блестящие»
Существует две версии истории о том, как Жанна стала участницей группы «Блестящие». Согласно первой, тогда она уже дружила с Ольгой Орловой, которая и позвала ее на прослушивание в 1995 году. По второй версии — продюсер группы Андрей Громов в 1996-м искал хореографа, и ему подсказали обратиться к Жанне Копыловой.
Так или иначе, Жанна быстро влилась в коллектив, и Громов принял решение сделать ее солисткой «Блестящих». В начале 1997 года будущая звезда взяла фамилию бабушки и стала Жанной Фриске.
Жанна дебютировала в группе в 1998 году, приняв участие в записи альбома «Просто мечты». «Блестящие» быстро завоевали любовь поклонников и стали популярными, в эти годы жизни Жанна Фриске много гастролировала и выступала на концертах. Вскоре вышли еще несколько альбомов коллектива. К моменту начала записи композиций для сборника «Апельсиновый рай», состав группы почти полностью поменялся, но Жанна в ней все еще пела. Однако позже певица решила строить сольную карьеру.
Сольная карьера и съемки в кино Жанны Фриске
После ухода из «Блестящих» Жанна не осталась без предложений о работе. В 2004 году ее пригласил сниматься в свой проект «Ночной дозор» Тимур Бекмамбетов. Героиня Жанны, ведьма Алиса Донникова, появилась и в продолжении фильма — «Дневном дозоре». После выхода блокбастера на экраны Жанна получила премию MTV за «Лучшую женскую роль». Позже Фриске снялась еще в нескольких лентах.
- «Первый дома», 2007 год.
- «Красота требует», 2008 год.
- «О чем говорят мужчины», 2010 год.
- «Кто я?», 2010 год.
- «Новогодние сваты», 2010 год.
- «Точка Док. Десять последних дней», 2011 год.
- «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу», 2013 год.
В 2005 году вышел единственный сольный альбом Жанны. Позже певица выпустила семнадцать синглов, некоторые из них были записаны в дуэте с другими звездами российской эстрады.
Кроме того, Фриске активно принимала участие в различных телешоу. В 2003 году Жанна снималась в «Последнем герое». Позже Фриске появлялась в проектах «Сердце Африки», «Империя», «Цирк со звездами», «Ледниковый период», вела реалити-шоу «Каникулы в Мексике».
Личная жизнь и последняя любовь Жанны Фриске
Личная жизнь Жанны Фриске всегда интересовала прессу. СМИ писали о романах певицы с продюсером «Блестящих» Андреем Громовым, хоккеистом Александром Овечкиным, актером Дмитрием Нагиевым, футболистом Кахой Каладзе и олигархом Сулейманом Керимовым и многими другими знаменитостями. Поскольку Жанна Фриске всегда тщательно скрывала личную жизнь, она никак не комментировала эти публикации.
С телеведущим Дмитрием Шепелевым певица познакомилась в 2011 году. Жанна сначала не афишировала отношения, но потом они стали все чаще вместе выходить в свет и ездить отдыхать. В 2013 году у Фриске и Шепелева родился сын Платон.
Болезнь и смерть певицы
Жанна Фриске узнала о серьезных проблемах со здоровьем, когда еще была беременна. Врачи предложили ей выбор: сделать аборт и начать лечение или оставить ребенка, рискуя жизнью. Певица отказалась прерывать беременность.
Жанне Фриске поставили диагноз — рак мозга. Дмитрий Шепелев, ее друзья и родственники пытались помочь: собирали деньги на лечение, находили клиники за границей, которые специализируются на этом виде онкологии. В 2014 году появились сообщения в СМИ, что у Жанны наступила ремиссия. Однако потом болезнь вернулась. Певица скончалась летом 2015 года, не приходя в сознание.
Смерть Жанны Фриске потрясла близких, друзей, коллег и поклонников. На прощание со звездой, которое проходило в концертном зале Crocus City Hall, пришли тысячи людей. Ее могила находится на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
Что стало с сыном Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев постарался сделать так, чтобы смерть Жанны Фриске никак не повлияла на психику их сына Платона, которому тогда было два года. Сегодня Платон живет с отцом, а с бабушкой и дедушкой со стороны матери он не общается. По словам Дмитрия Шепелева, он много рассказывал мальчику о Жанне, а также показывал ее фотографии.
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