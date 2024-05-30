Умерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

На 54-м году жизни скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, сообщается в Instagram актрисы (деятельность в РФ запрещена). Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни ночью 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни.

Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно, — говорится в сообщении.

Заворотнюк на протяжении несколько лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживают ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев.

Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказала, что ее мать находится в стабильном состоянии. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим. Осенью 2023 года Чернышев впервые за долгое время показал подросшую дочь от Заворотнюк. Спортсмен появился с пятилетней Милой на сцене после ледового шоу Татьяны Навки, где он исполняет одну из главных ролей. Заворотнюк родила дочь в 2018 году, когда ей было 47 лет.