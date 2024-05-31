Ядерный заряд РФ, рак Заворотнюк, неузнаваемый Куценко: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил новые меры по ядерному сдерживанию, если США развернут ракеты средней и малой дальности в Европе и Азии, отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что глиобластома у актрисы Анастасии Заворотнюк была неизлечима, артиста Гошу Куценко не узнали на премьере фильма «Непослушники» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Россия ответит на размещение ракет США

Россия может предпринять шаги в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил 30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, решения по этим вопросам находятся в компетенции президента страны Владимира Путина.

«Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания, ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил», — заявил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что размещение американских наземных ракет представляет собой прямую угрозу и России, и Китаю, поэтому обе страны будут «наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность».

В Госдуме в ответ на провокационные действия Запада предлагают разместить российское ядерное оружие поближе к США, как это было в советское время, когда ракеты привезли на Кубу. Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

«В Гаване сейчас крайне лояльный нам президент, он даже на парад Победы 9 мая приезжал. Есть и другие страны рядом с США, в которых появление российского ядерного оружия заставило бы американских политиков задуматься, — Венесуэла, Мексика. Стоит, наверное, возобновить дальние походы наших подводных лодок в Атлантику, в советское время они наводили жути на наших политических врагов», — предложил депутат.

Фото: МО РФ

Почему рак мозга Заворотнюк был неизлечим

30 мая стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

В прессе писали, что рак развился у Заворотнюк из-за перенесенного ЭКО. По данным изданий, при экстракорпоральном оплодотворении проводится гормональная стимуляция и это может негативно сказаться на организме.

Онколог Евгений Черемушкин высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что не ЭКО, а больше третья беременность повлияла на развитие болезни актрисы.

«Гормональный фон меняется, выбрасываются гормоны, которые позволяют опухоли быстрее расти. При этом плод генетически наполовину другой, и иммунная система притормаживает свою активность, чтобы организм не отторг плод. При беременности и родах масса нюансов», — сказал онколог.

По словам врача, чаще всего на развитие онкологии влияет генетика. Черемушкин отметил, что при диагнозе «глиобластома» у актрисы практически не было шансов на выздоровление, эта опухоль плохо поддается лечению, в среднем пациенты живут два года, а не пять лет.

«Ее лечение, современная иммунотерапия, было достаточно успешным, что позволило ей прожить еще какое-то время», — считает онколог.

Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, умершей от глиобластомы в 2015 году, в разговоре с журналистом NEWS.ru также отметил, что за девять лет методы, которые используют врачи в работе с больными раком мозга, сильно изменились. По его мнению, близкие Заворотнюк заботились о ней все время после постановки диагноза.

«Просто девочка с хорошим уходом и, наверное, с очень большой жаждой жизни. Девочка еще продержалась так долго. Говорят, это было какое-то новое лечение, экспериментальный препарат», — сказал Фриске.

Отец певицы добавил, что его дочь никогда не делала ЭКО, поэтому связывать развитие рака мозга с этой процедурой не стоит. Однако, по его словам, победить это заболевание невозможно.

«Если рак мозга, то он неизлечим. Нам еще сказали в Америке, что, если рак мозга излечим, значит, неправильно поставлен диагноз», — подчеркнул Фриске.

В октябре 2018 года Заворотнюк родила от мужа, фигуриста Петра Чернышева, дочь Милу. По некоторым данным, актриса делала ЭКО, так как в момент появления ребенка на свет ей было 47 лет. Спустя десять месяцев после родов артистка перестала появляться в театральных постановках и на публике.

В августе 2019-го появились публикации в СМИ, что у Заворотнюк рак. Помощница актрисы опровергла информацию и сказала, что звезда находится на отдыхе в Италии с ребенком, родственники актрисы не давали комментариев.

В сентябре того же года стало известно о госпитализации Заворотнюк. Ее доставили в одну из московских больниц в крайне тяжелом состоянии с отеком головного мозга. Согласно сообщениям прессы, актриса впала в кому, ее присоединили к аппарату ИВЛ, но лечение сработало, Заворотнюк стало лучше, ей провели операцию.

В октябре она проходила реабилитацию в специализированном центре для тяжелобольных пациентов. Тогда же в соцсетях появилось первое официальное заявление от семьи.

Несколько лет, до утра четверга, 30 мая, информации о здоровье актрисы практически не было. Новость о смерти звезды «Моей прекрасной няни» была опубликована в социальной сети, на странице, которую раньше вела сама Заворотнюк. Как писали Telegram-каналы, незадолго до смерти Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. По данным ресурсов, она очень похудела и почти не могла двигаться.

Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press Анастасия Заворотнюк

Как изменился Куценко

Исполнитель главной роли в фильме «Непослушники» Гоша Куценко пришел на премьеру ленты в столичный киноцентр «Октябрь» в кепке и с усами. Гости не сразу узнали актера, набравшего вес. По данным KP.RU, Куценко собрал на премьере всех своих жен.

«Я на съемках сжег всю голову, обгорел на солнце», — объяснил деталь своего образа актер.

Куценко добавил, что кепку он получил в подарок 10 лет назад на гастролях во Владивостоке. Также премьеру новой работы режиссера Владимира Котта посетили Олеся Судзиловская, Катя Лель, Ирина Безрукова, Игорь Жижикин, Наталия Гулькина, Глафира Тарханова, Дарья Повереннова и другие звезды.

Гоша Куценко на презентации картины назвал «Непослушников» светлым фильмом. Актер признался, что свою роль он посвятил дочкам Полине, Свете и Жене, а также всем детям на Земле.

Артист продолжает творческую деятельность. Его концерты в Москве запланированы на 16 июня, 18 июля, 9 августа, 24 августа, 7 сентября, 20 сентября, 4 октября и 2 ноября.

В 2023 году артист снялся в картинах «Иван Васильевич меняет все», «Быть», «Любовь-морковь: Восстание машин», «Открытый брак», «Красный-5», «Балабол-7», «Юра дворник», «Волшебный участок», «Секс. До и после», «Скорая помощь — 6», «Скорая помощь — 7» и «Тополиный пух».

В 2024 году вышли ленты «Морозко» и «Непослушники» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Анна К.», «Один хороший день», «Балабол-8», «Министерство Всего Хорошего», «Красный шелк», «Говорит Земля!», «Папаши», «Шале» и «Чужие деньги» с Куценко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гоша Куценко

Всего в его фильмографии более 180 работ.

Также Куценко занимается музыкой, несмотря на то что сорвал связки в юности. В 1990-х годах он был фронтменом рок-группы «Баранина-97».

«Мой теперешний голос — это отголосок моего детства. Но даже и со своим несмыканием голосовых связок я сочиняю и пою такие песни, которые находят отклик у слушателей», — отмечал артист.

В 2016 году Гоша Куценко признался, что хочет уйти из актерской профессии, поскольку «она губит людей». Он отметил, что хочет заниматься режиссурой.

«Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством», — заявлял Куценко LIFE.ru.

При этом актер до сих пор не перестал сниматься в фильмах. Куценко объяснял это тем, что ему поступают «цепляющие предложения».

Во время учебы в Школе-студии МХАТ Гоша Куценко познакомился с Марией Порошиной. В 1996 году у них родилась дочь Полина, которая тоже стала актрисой.

В 2012 году Куценко женился на фотомодели и актрисе Ирине Скриниченко, с которой до этого состоял в отношениях около 10 лет. Супруги воспитывают двух дочерей — Евгению и Светлану.

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