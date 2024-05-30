Куценко не узнали на премьере «Непослушников» Куценко пришел на премьеру фильма «Непослушники» с усами и в кепке

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Гоша Куценко

Исполнитель главной роли в фильме «Непослушники» Гоша Куценко пришел на премьеру ленты в столичный киноцентр «Октябрь» в кепке и с усами. Гости не сразу узнали актера, набравшего вес, пишет KP.RU. По данным издания, Куценко собрал на премьере всех своих жен.

Я на съемках сжег всю голову, обгорел на солнце, — объяснил деталь своего образа актер.

Куценко добавил, что кепку он получил в подарок 10 лет назад на гастролях во Владивостоке. Также премьеру новой работы режиссера Владимира Котта посетили Олеся Судзиловская, Катя Лель, Ирина Безрукова, Игорь Жижикин, Наталия Гулькина, Глафира Тарханова, Дарья Повереннова и другие звезды.

Гоша Куценко на презентации картины назвал «Непослушников» светлым фильмом. Актер признался, что свою роль он посвятил дочкам Полине, Свете и Жене, а также всем детям на Земле.

Актриса Мария Порошина и вторая жена Куценко Ирина Скриниченко также посетили премьеру. Бывшие супруги пришли поздравить артиста, но на красной дорожке два семейства появились по отдельности.

Российская актриса Ирина Безрукова также посетила светскую премьеру комедии «Непослушники». Она заявила, что не хотела бы судить балерину Анастасию Волочкову. Такой комментарий актриса дала после обвинений телеведущей Леры Кудрявцевой, которая заявила об алкоголизме бывшей солистки Большого театра.