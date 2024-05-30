SHOT: перед смертью Заворотнюк страдала от сильных головных болей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Telegram-каналу SHOT стало известно, что незадолго до смерти актриса Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. По информации канала, артистка очень похудела и почти не могла двигаться.

Как пишет канал, супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» фигурист Петр Чернышев все время находился рядом с ней. Авторы канала утверждают, что перед смертью 53-летняя актриса проживала в своем доме, который находится в закрытом поселке Крекшино, ее периодически возили в государственную больницу на процедуры.

По данным канала, в конце 2023 года Заворотнюк прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, однако глиобластома головного мозга не отступила, а две недели назад состояние Анастасии резко ухудшилось. Как стало известно SHOT, в последние месяцы семья была настолько погружена в лечение, что не следила за налоговыми отчислениями, из-за чего у них накопился долг — около полумиллиона рублей.

Последние годы жизни актриса боролась с раком головного мозга. Заворотнюк перестала появляться на публике и сниматься в каких-либо фильмах. Дочь Заворотнюк Анна заявила, что очень гордится своей матерью. Таким образом она отреагировала на новость об уходе из жизни артистки. По словам Анны, ей сообщили о смерти мамы накануне. Она отметила, что всегда будет помнить ее любящей и счастливой.