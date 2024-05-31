Последние новости шоу-бизнеса 31 мая: Ивлеева, Ургант, SHAMAN, Заворотнюк

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Анастасия Ивлеева посетила монастырь, в Нидерландах возмутились выступлением Ивана Урганта и Владимира Познера, Mia Boyka высказалась о SHAMAN. Какие последние новости шоу-бизнеса 31 мая, где похоронят актрису Анастасию Заворотнюк?

Почему в Нидерландах возмутились выступлением Урганта и Познера

Члены парламента Нидерландов от Народной партии за свободу и демократию Рубен Брекелманс и Клэр Мартенс-Америка направили в МИД страны петицию из-за выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в театре Амстердама. Документ опубликован на сайте палаты представителей.

В петиции под названием «Выступление российских пропагандистов Владимира Познера и Ивана Урганта в театре Амстердама 28 мая 2024 года» содержатся 11 вопросов. Они адресованы главе МИД Ханке Брюинс-Слот и госсекретарю по вопросам образования, культуры и науки Флер Грапер ван Кулвейк.

«Знакомы ли вы с биографией этих пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией?» — гласит один из вопросов петиции.

Кроме того, авторы документа интересуются, как власти оценивают «риск, что это шоу будет способствовать распространению российской дезинформации».

Выступления Урганта и Познера также запланированы в Берлине, Франкфурте-на-Майне и Цюрихе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант

Что Ивлеева делала в монастыре

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале серию фотографий из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

На четырех снимках заметно, как девушка, находясь в монастыре, покрыла свою голову черным платком и была одета в черные майку и штаны. На одном фото телеведущая делает селфи у иконы, на другом — позирует у окна, а на третьем и четвертом представляет роспись стен храма.

«Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь», — подписала фото Ивлеева.

Где похоронят Заворотнюк

Прощание с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре в Москве, сообщил телеведущий Андрей Малахов в прямом эфире телеканала «Россия 1» со ссылкой на ее семью. По его данным, актрису похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище.

«Пришла информация от семьи, которая смотрит нашу программу в прямом эфире, что прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, а похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня», — сказал Малахов.

Позже родственники Заворотнюк сообщили в соцсетях, что прощание состоится 1 июня в 11:00–14:00 в Покровском монастыре. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.

Заворотнюк скончалась 30 мая на 54-м году жизни. На протяжении нескольких лет она боролась с раком мозга.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Что Mia Boyko сказала о SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) является олицетворением патриотических песен в России, заявила NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» исполнительница Mia Boyka (Мария Бойко). Она также призналась, что очень сильно вдохновилась песней «Матушка-земля», исполненной Татьяной Куртуковой, и решила записать свою композицию в том же стиле.

«Я написала песню, похожую по стилю на эту, но танцевальную. Меня сейчас многие хотят задеть, говорят, плагиат. Но вы послушайте, это разные мотивы. Стиль — похож, я даже не скрываю свой источник вдохновения. Я слушала „Матушку-землю“ каждый день, очень крутая песня. Я считаю, что если сейчас артисты считают это новым трендом, то это супер. Петь про свою страну, про любовь к земле, где ты живешь и родился, — это классный тренд. Нежели, извините меня, песни в чартах, где поется „моя собачка одета дороже тебя“», — отметила певица.

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