Мнение об СВО и отношения с Орбакайте: где сейчас актер Гоша Куценко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гоша Куценко

Заслуженный артист России Гоша Куценко продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, почему он хотел уйти из профессии, что говорил о Кристине Орбакайте?

Чем известен Куценко

Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье. После школы он поступил во Львовский политехнический институт, но не доучился и был призван в армию. В 1985–1987 годах служил в войсках связи в Черновцах.

В 1988 году семья переехала в Москву, так как отца Куценко назначили заместителем министра радиопромышленности СССР.

В столице Куценко поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), однако спустя два года ушел из вуза и поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1992 году.

Актер снимался в картинах «Мумия из чемодана», «Сны», «Под знаком скорпиона», «Любовники умирают», «Убойная сила», «В движении», «Смеситель», «Ночной дозор», «Турецкий гамбит», «От 180 и выше», «Есенин», «Ночной базар», «Любовь-морковь», «Глянец», «Обитаемый остров», «Тарас Бульба», «Рывок», «Упражнения в прекрасном», «Манипулятор», «Мамы», «Со мною вот что происходит», «Склифосовский», «Балабол», «Гороскоп на удачу», «Ольга», «Скорая помощь», «Заповедник», «Балканский рубеж», «Игрок», «Инсомния», «Классная Катя», «Без правил», «Питерский вайб» и других.

Всего в его фильмографии более 180 работ.

Также Куценко занимается музыкой, несмотря на то, что сорвал связки в юности. В в 1990-х годах он был фронтменом рок-группы «Баранина-97».

«Мой теперешний голос — это отголосок моего детства. Но даже и со своим несмыканием голосовых связок я сочиняю и пою такие песни, которые находят отклик у слушателей», — отмечал артист.

В 2004 году Куценко создал проект «Гоша Куценко & Anatomy of Soul». В 2008 году коллектив распался. В том же году актер создал группу «ГК».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Гоша Куценко

Что известно о личной жизни Куценко

Во время учебы в Школе-студии МХАТ Гоша Куценко познакомился с Марией Порошиной. В 1996 году у них родилась дочь Полина, которая тоже стала актрисой.

В 2012 году Куценко женился на фотомодели и актрисе Ирине Скриниченко, с которой до этого состоял в отношениях около 10 лет. Супруги воспитывают двух дочерей — Евгению и Светлану.

Почему Куценко хотел уйти из профессии

В 2016 году Гоша Куценко признался, что хочет уйти из актерской профессии, поскольку «она губит людей». Он отметил, что хочет заниматься режиссурой.

«Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством», — заявлял Куценко LIFE.ru.

При этом актер сих пор не перестал сниматься в фильмах. Куценко объяснял это тем, что ему поступают «цепляющие предложения».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гоша Куценко

Что Куценко говорил о спецоперации

По мнению Гоши Куценко, конфликт России и Украины влияет на психику артистов.

«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист — человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, — огромная психологическая нагрузка. Ты нервничаешь, думаешь о семье и детях, о людях, которые гибнут. Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути», — говорил он.

Куценко поддерживает проведение спецоперации. Актер неоднократно приезжал в госпитали к участникам СВО.

Что Куценко говорил об Орбакайте

Гоша Куценко вместе с заслуженной артисткой России Кристиной Орбакайте снимался в картине «Любовь-морковь» и ее продолжениях.

Актер признавался, что у них с Орбакайте сложились «оригинальные отношения»: их связывала дружба, которая возможна между мужчиной и женщиной.

«У нас с Кристиной Орбакайте сложились весьма оригинальные отношения. Работая над своими ролями, перевоплощаясь друг в друга, мы очень много думали друг о друге, наблюдали, представляли себя супругами. Если бы наши гастрольно-съемочные графики совпадали почаще, отношения можно было бы назвать почти семейно-дружескими. Я абсолютно убежден, что дружба между мужчиной и женщиной более чем возможна», — говорил Куценко aif.ru.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Гоша Куценко и Кристина Орбакайте, 2008 год

Чем сейчас занимается Куценко

Гоша Куценко продолжает творческую деятельность. Его концерты в Москве запланированы на 16 июня, 18 июля, 9 августа, 24 августа, 7 сентября, 20 сентября, 4 октября и 2 ноября.

В 2023 году артист снялся в картинах «Иван Васильевич меняет все», «Быть», «Любовь-морковь: Восстание машин», «Открытый брак», «Красный-5», «Балабол-7», «Юра дворник», «Волшебный участок», «Секс. До и после», «Скорая помощь — 6», «Скорая помощь — 7» и «Тополиный пух».

В 2024 году вышли ленты «Морозко» и «Непослушники» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Анна К», «Один хороший день», «Балабол-8», «Министерство Всего Хорошего», «Красный шелк», «Говорит Земля!», «Папаши», «Шале» и «Чужие деньги» с Куценко.

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