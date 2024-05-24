Раппопорт, критика РФ, жизнь в Канаде: где сейчас актер Алексей Серебряков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Алексей Серебряков

Народный артист России Алексей Серебряков активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и гражданской позиции?

Чем известен Серебряков

Алексей Серебряков родился 3 июля 1964 года в Москве.

Он посещал музыкальную школу, где играл на баяне. Именно благодаря этому Серебряков в 13-летнем возрасте попал в кино, снявшись в картине «Вечный зов».

«Я учился в музыкальной школе, и у моего педагога был юбилей. По этому случаю, поскольку он был заслуженным учителем, в школу приехал корреспондент из газеты „Вечерняя Москва“. И появился он именно в те полчаса, когда я занимался со своим педагогом, и сделал фотографию, как Василий Дмитриевич Москвичев склонился надо мной и что-то мне объясняет... И в этой газете была маленькая фотография, и на этой фотографии ассистентки по артистам увидели мое сходство с замечательным, давно уже ушедшим актером Вадимом Спиридоновым, и я стал играть его сына», — вспоминал актер.

После окончания школы Серебряков поступил в Московский энергетический институт, но, проучившись там несколько дней, забрал документы и уехал в Сызрань работать в драматическом театре имени А. Н. Толстого

«Это была такая забавная авантюра. Он нашел мой телефон, позвонил и пригласил приехать в Сызрань работать в театре. Поскольку я был очень идеалистически настроенным молодым человеком, я поехал в провинцию „сеять разумное, доброе, вечное“», — рассказывал он.

Спустя время Серебряков вернулся в Москву и поступил в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского.

Артист снимался в лентах «Последний побег», «Отец и сын», «Алые погоны», «Забава молодых», «Случайный вальс», «Морской волк», «Афганский излом», «Грех», «Ночь вопросов», «Тонкая штучка», «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Шатун», «Второй фронт», «9 рота», «Нелегал», «Письмо», «Груз 200», «Код апокалипсиса», «Свои дети», «Чайка», «Холмы и равнины», «Брест. Крепостные герои», «За тобой», «Товарищи полицейские», «Охотники за бриллиантами», «Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных», «Ладога», «Код Каина», «Метод», «Квартет», «Березка», «Скажи ей», «Ваша честь», «Универ: 10 лет спустя», «Елки 9», «Неличная жизнь» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 170 работ.

Фото: Russian Look/Global Look Press Кадр из фильм «Случайный вальс»

Что известно о личной жизни Серебрякова

В 1980-е годы Алексей Серебряков познакомился с танцовщицей по имени Мария, но тогда отношения пары не сложились, так как девушка уехала в Канаду работать. Там она вышла замуж и родила дочь Дарью.

Спустя время Серебряков вновь встретился с Марией на дне рождения у общих знакомых. Между артистами завязался роман, и девушка развелась с супругом.

«Нам было очень трудно. Мы не хотели причинять боль близким людям, но такова жизнь. Она распорядилась иначе», — делился Серебряков.

В 1990 году пара поженилась. Супруги пытались завести детей, но у них не получилось, поэтому они взяли двух мальчиков, Степана и Данилу, из детского дома.

«Ради любви к Маше я отказался от кровных детей. Мальчики для меня в любом случае родные. Даня был совсем маленьким и нелюдимым, ему диагнозы разные ставили. Он увидел меня, бросился ко мне и минут 20 мы стояли и обнимались», — признавался актер в программе «Судьба человека».

Фото: Тихонова Пелагия /Агентство «Москва» Алексей Серебряков с детьми на премьере фильма

Почему Серебряков уезжал из России

В 2012 году Алексей Серебряков уехал из России в Канаду. Там учились его дети, а также когда-то работала супруга Мария.

При этом актер регулярно снимался в РФ. По словам его коллеги Алены Хмельницкой, Серебряков никогда не уезжал навсегда.

«Леша продолжал здесь работать. Маша ездила туда-сюда. Мальчишки учились там, замечательно окончили школу, поступили в университеты. То есть слова „уехал“ и так далее — это не совсем так», — отмечала она.

В 2021 году Серебряков окончательно вернулся на родину.

«Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — объяснил он.

Почему Серебряков критиковал Россию

В 2018 году Алексей Серебряков дал интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Тогда артист заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве».

После этого режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова «нелогичным и подловатым», а режиссер Андрей Кончаловский заявил, что позиция коллеги вызывает у него сочувствие.

Помимо этого, Серебряков не единожды критиковал российскую власть. Он говорил, что руководство страны переписывает ее историю, для того чтобы доказать правильность своих действий. При этом, по мнению актера, граждане якобы вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм».

«Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм», — высказывался он.

Также артист утверждал, что в РФ отсутствует гражданское общество и все в стране «возлагается на человека».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Алексей Серебряков

Могут ли Серебрякова признать иноагентом

В феврале 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить Алексея Серебрякова и его коллегу по спектаклю «Эйнштейн и Маргарита» Ксению Раппопорт на финансирование из-за рубежа.

«В ближайшее время мы обратимся в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на иностранное финансирование. И если финансирование подтвердится, будет основание внести их в список иностранных агентов», — заявил он NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Серебряков

Алексей Серебряков продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановке «Эйнштейн и Маргарита».

В 2023 году артист снялся в картинах «Иные», «Бешенство», «Единица Монтевидео», «Спасти единственного сына» и «Туда и обратно».

В 2024 году вышла драма «Сны отеля Москва» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Игры», «Бухта Тайцзи», «Монохром» и «Лотерея» с Серебряковым.

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