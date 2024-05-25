«Путину помогают высшие силы»: как живет актер Александр Михайлов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Александр Михайлов

Народный артист РСФСР Александр Михайлов продолжает сниматься в кино. Какие проекты с его участием выходили недавно, что известно о личной жизни актера и его политической позиции?

Чем известен Михайлов

Александр Михайлов (Баранов) родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянная Читинской области. Его родители развелись, когда он был маленьким. Будучи подростком, он решил отказаться от фамилии Баранов, которая досталась ему от отца, в пользу маминой.

В тот же период Михайлов с мамой переехал во Владивосток, где окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств по специальности «Актер театра и кино».

Артист снимался в картинах «Это сильнее меня», «Еще можно успеть», «Так и будет», «Белый ворон», «Карнавал», «Мужики», «Лунная радуга», «Одиноким предоставляется общежитие», «Любовь и голуби», «Победа», «Рысь возвращается», «Встречная полоса», «Отряд специального назначения», «Вербовщик», «В Париже», «Есенин», «Разжалованный», «Как выйти замуж за миллионера», «Две зимы и три лета», «Цветок папоротника», «Мата Хари», «Бультерьер» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Михайлова

Первой женой Александра Михайлова была Вера Мусатова. Пара прожила вместе почти 30 лет. В браке родился сын Константин.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Александр Михайлов

В 2000 году Михайлов познакомился с Оксаной Васильева, вдовой актера Васильева. В 2022 году у них родилась дочь Акилина, которое после получения паспорта сменила имя на Мирославу. Артист также усыновил наследника Васильевой от первого брака.

До знакомства со второй женой у Михайлова был роман с коллегой Ольгой Кузнецовой. В 1991 году родилась его внебрачная дочь Анастасия, которой артист дал свою фамилию. Она тоже стала актрисой.

Что Михайлов говорил о Путине и СВО

В 2014 году Александр Михайлов подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина на Украине и в Крыму.

«Владимир Владимирович — первый президент, который правильно крестится. При нем поднялось около 140 монастырей и более тысячи храмов. И Путину явно помогают высшие силы. Его враги, не признавшие результаты крымского референдума, потеряли лицо», — комментировал он.

Также Михайлов поддерживает проведение спецоперации. Он не понимает, как его коллеги, в частности актриса Чулпан Хаматова, может выступать против действий российских властей.

«Маленький пример — Чулпан Хаматова, талантливая, замечательная девочка, успешная. Все есть, но я не думаю, что у нее там какие-то особняки за границей в отличие от Пугачевой. Но вот почему-то она оказалась там и говорит страшные вещи. И ее стали насиловать: „Давай говори, обливай помоями“», — высказывался Михайлов в YouTube-шоу «Так сказать».

Он отмечал, что хочет, чтобы его родина поскорее нашла выход из сложившейся ситуации и действия, «развязанные Западом, остановились».

«Я вместе с теми ребятами, которые стоят на страже нашей родины. Воюют с нацистами. Это мои сыновья, мои дети сегодня работают там на передовой. Они воюют со злом, которое в очередной раз посетило наш славянский мир», — заявлял актер.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Михайлов

Александр Михайлов продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в картинах «Алла-такси», «Позывной „Пассажир“», «Ида» и «Озеро детства».

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