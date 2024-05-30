Лавров рассказал, какие шаги по ядерному сдерживанию может предпринять РФ Лавров: РФ может задействовать ядерное сдерживание после развертывания РСМД США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Помимо отказа от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия может предпринять шаги для ядерного сдерживания, если Вашингтон разместит ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что принимать решение по этому вопросу будет президент.

Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания, ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил, — заявил Лавров.

По его словам, развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности США в Европе и АТР создаст серьезный вызов в сфере безопасности для РФ и КНР. Поэтому Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие для противодействия «безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва тщательно отслеживает планы Вашингтона развернуть ракеты в Азии. По его словам, для России важно, чтобы США не совершили никаких действий, несущих угрозу РФ. Песков уточнил, что попытки сдерживать кого-либо в корне неверны и неправильны.