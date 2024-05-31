Лавров жестко предупредил США: где Россия может взорвать ядерный заряд

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Глава МИД Сергей Лавров допустил новые меры по ядерному сдерживанию, если США развернут ракеты средней и малой дальности (РСМД) в Европе и Азии. В Совете по внешней и оборонной политике предложили в качестве устрашения Запада устроить демонстрационный ядерный взрыв. Где и как Россия может провести ядерные испытания, какой на это будет реакция Запада и российских партнеров, а также как еще Москва может продемонстрировать силу, чтобы ее перестали обвинять в блефе, — в материале NEWS.ru.

Как Россия ответит на размещение ракет США

Россия может предпринять шаги в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил 30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, решения по этим вопросам находятся в компетенции президента страны Владимира Путина.

«Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания, ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил», — заявил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что размещение американских наземных ракет представляет собой прямую угрозу и России, и Китаю, поэтому обе страны будут «наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность».

Напомним, в 2019 году Россия приостановила участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако Путин пообещал, что соответствующие российские ракеты не будут размещаться в тех или иных регионах мира прежде, чем аналогичное оружие разместят там США.

В Госдуме в ответ на провокационные действия Запада предлагают разместить российское ядерное оружие поближе к США, как это было в советское время, когда ракеты привезли на Кубу. Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

«В Гаване сейчас крайне лояльный нам президент, он даже на Парад Победы 9 мая приезжал. Есть и другие страны рядом с США, в которых появление российского ядерного оружия заставило бы американских политиков задуматься, — Венесуэла, Мексика. Стоит, наверное, возобновить дальние походы наших подводных лодок в Атлантику, в советское время они наводили жути на наших политических врагов», — предложил депутат.

На какие еще действия Запада Россия готовит ответ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который выступал против ударов по России западным оружием и передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, все-таки согласился разрешить Киеву использовать немецкое вооружение для атак по территории РФ. Пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрайт накануне заявил, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией и могут распространяться и на территорию РФ».

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press Олаф Шольц

В США также разрешили Украине использовать переданные ими системы ПВО на территории России. По данным The Washington Post, американцы не против того, чтобы российские ракеты и истребители сбивались еще в небе РФ, «если они представляют угрозу для Украины». Госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Молдавию подтвердил, что США разрешат Киеву бить по России. Вместе с тем США «обеспокоены» ударами Украины по российским ядерным радиолокационным станциям, потому что это может иметь «дестабилизирующий эффект».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО намерены продолжать войну с Россией и это будет иметь последствия.

«Страны — члены Североатлантического альянса, США особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. Делают это сознательно, мы слышим много воинственных заявлений. Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности», — отметил Песков.

Где и какие ядерные испытания может провести Россия

Разрешение Киеву атаковать Россию западным оружием будет означать вступление США и НАТО в прямое столкновение с РФ и развитие третьей мировой войны, считает замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов. Он уверен, что предотвратить такие удары можно только резким усилением политики сдерживания — устрашения. В статье «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве» в журнале «Профиль» политолог, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ написал, что России следует провести учения по использованию стратегических ядерных сил, чтобы убедить оппонентов в готовности Москвы пойти на эскалацию.

«Политико-психологический эффект от „ядерного гриба“, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной», — написал политолог.

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В беседе с NEWS.ru он предположил, что для испытаний можно использовать архипелаг Новая Земля, расположенный в Северном Ледовитом океане, где проводились подобные эксперименты во времена СССР.

«Мне кажется, что было бы достаточно использовать для этих целей любой ядерный заряд, в том числе минимальный. Ведь смысл этого испытания — продемонстрировать готовность России применить ядерное оружие в случае большой войны с НАТО и в случае военной эскалации. Потому что на сегодняшний день на Западе стала преобладать риторика о том, что Россия никогда не осмелится прибегнуть к ядерному оружию даже в случае большой прямой войны с Альянсом», — объяснил Суслов.

Где и какие ядерные испытания проводила Россия

Россия объявила мораторий на ядерные испытания в 1991 году, после распада СССР, и с тех пор их не проводила. Советский Союз с 1949 по 1990 год осуществил 715 испытаний. До 1962 года ядерные взрывы проводили на воде и под водой, в воздухе, космосе и на земле. С 1963-го — только в шахтах под землей.

Главными полигонами для ядерных испытаний были Семипалатинск (Казахская ССР) и Новая Земля (РСФСР). Также их проводили на территории Узбекской и Украинской ССР; в России — в Пермской, Ивановской, Оренбургской, Астраханской, Архангельской, Мурманской, Якутской, Читинской, Тюменской, Иркутской областях, в Башкирии, Ставропольском и Красноярском краях, Калмыцкой и Коми АССР.

При этом ядерные взрывы проводили не только для испытания вооружений, но и для интенсификации добычи нефти, создания полостей в каменной соли, перекрытия скважин газовых фонтанов.

Чтобы провести ядерные испытания в наше время, России придется отменить свой мораторий, а также приостановить или выйти из договора о запрете ядерных испытаний в трех средах — в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который был принят в 1963 году, рассказал Суслов.

«Согласно этому соглашению, Советский Союз проводил только подземные ядерные испытания. Они в нашем случае тоже могут возыметь демонстрационный эффект, но не такой наглядный, как ядерный взрыв на поверхности. Не будет видно того же „ядерного гриба“, например», — пояснил эксперт.

Какие ядерные испытания проводят США

14 мая Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритическое испытание на полигоне в Неваде. Как сообщили в ведомстве, эксперимент был первым из серии Nimble, он был проведен «в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года».

«В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — уточнили в NNSA.

Фото: nnss.gov Испытания на полигоне в Неваде

Как еще Россия может продемонстрировать серьезность своих намерений

По мнению Суслова, помимо ядерного взрыва, Россия могла бы перевести тактические ядерные боезаряды с центральных мест складирования непосредственно в войска в западных военных округах. Это, по его мнению, стало бы очень мощным сдерживающим фактором для Запада.

«Кроме того, можно внести изменения в российскую ядерную доктрину, например, обновив основы госполитики России в области ядерного сдерживания. В последний раз этот документ принимался в 2020 году. С тех пор многое изменилось, в том числе началось существенное развертывание военной инфраструктуры на территории сопредельных стран НАТО. Также Финляндия вступила в Альянс», — напомнил он.

Сейчас, уточнил Суслов, речь идет о возможном развертывании на территории Финляндии, Польши, Румынии, стран Центрально-Восточной Европы ударных вооружений, высокоточных ракет против России, а также американского ядерного оружия.

«Учитывая очень короткое подлетное время с территории этих стран до стратегических объектов РФ, стоит прописать в российской ядерной доктрине возможность упреждающих ударов по соответствующим локациям. Естественно, в условиях кризиса, не просто так. Ведь на сегодняшний день в России официально действует доктрина встречного ответного удара. Она заключается в том, что мы фиксируем пуски, допустим, баллистических ракет в отношении нас, потом мы подтверждаем пуски повторно и запускаем наш ответ. Но в случае, когда подлетное время составляет три и менее минуты, без упреждающего удара не обойтись», — подытожил политолог.

Какой может быть реакция на «ядерный гриб»

Запад сейчас ведет информационную кампанию о том, что Россия постоянно блефует и на самом деле не готова ответить на эскалацию конфликта, заявил в беседе с NEWS.ru политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов. По его словам, возможно, настал момент, когда надо дать понять Европе и США, что Россия готова к любому развитию ситуации, в том числе самому печальному и катастрофическому, «именно потому, что мы хотим не допустить этого сценария».

«Запад все время показывает противоречивую картину: с одной стороны, нам говорят, мол, мы вас не боимся, вы блефуете; а с другой — своим избирателям в предвыборных кампаниях рассказывают о том, какая Россия страшная и как рано или поздно может запустить ядерный удар. Этим надо пользоваться, мы должны возвращаться к полноценным ядерным испытаниям», — считает Корнилов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эту точку зрения разделяет ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он уверен, что России нужно продемонстрировать свою политическую волю и силу. Когда РФ создаст непосредственную угрозу существованию Запада, тогда он будет серьезнее относиться к ее заявлениям и военным учениям.

«Психология Запада основывается на принципе силы. Сейчас там „голубей“ нет, есть одни „ястребы“. Когда Россия действует хладнокровно, сдержанно, не отвечает на провокации и призывает к переговорам — все это воспринимается как слабость и пораженчество. И вместо реального начала переговорного процесса Запад лишь усиливает давление на Россию в еще большей степени. Они уже заявляют, что почти все красные линии в отношениях с Россией пересекли, и думают, какую еще линию пересечь. Реально остановить Запад можно лишь „ударом по зубам“», — заявил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Он напомнил, что в годы холодной войны переговорный процесс между СССР и Западом начался как раз после Карибского кризиса и развертывания ядерных ракет. Блохин уверен, что партнеров России, в том числе Китай, может разочаровать проявление слабости с ее стороны.

«А когда они увидят, что РФ готова идти и добиваться поставленных целей, это, наоборот, усилит наши позиции. А на Западе будет истерика, но для них мы уже и так виноваты во всех смертных грехах», — резюмировал эксперт.

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