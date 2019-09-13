https://static.news.ru/photo/8c256570-d60c-11e9-8cc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

По данным Telegram-канала Mash , её доставили в реанимацию.

Согласно информации канала, у актрисы начался отёк мозга на фоне тяжёлой болезни — ей поставили такой же диагноз, что и певице Жанне Фриске четыре года назад.

В настоящее время с Заворотнюк постоянно находится её муж Пётр Чернышёв.

Артистка оказалась в больнице более двух недель назад после возвращения из Польши. 13 сентября её состояние резко ухудшилось.

Ранее News.ru писал, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» не появилась на открытии магазина одежды своей дочери Анны. Как предполагают СМИ, произойти это могло из-за болезни актрисы.