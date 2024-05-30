«Девочка немного дольше продержалась, чем Жанна»: отец Фриске о Заворотнюк Отец Жанны Фриске о Заворотнюк: девочка еще продержалась так долго

Фото: Агентство «Москва»

Актриса Анастасия Заворотнюк во время своей болезни получала хороший уход, возможно, ее лечили более современными препаратами, чем скончавшуюся от рака мозга в 40-летнем возрасте певицу Жанну Фриске, рассказал в беседе с NEWS.ru отец Фриске Владимир. Кроме того, долгую борьбу Заворотнюк со смертельным недугом он связал с большей волей к жизни. Он подчеркнул, что знает об этой болезни не понаслышке, отметив невозможность вылечить болезнь. Он привел слова американских врачей, которые рассказали, что если рак мозга излечим, значит диагноз поставлен неверный.

Просто девочка с хорошим уходом и, наверное, с очень большой жаждой жизни. Девочка еще продержалась так долго. Говорят, это было какое-то новое лечение, экспериментальный препарат, — сказал Владимир Фриске.

Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с раком головного мозга. О болезни стало известно в 2019 году, тогда актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За 53-летней артисткой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев. Звезда «Моей прекрасной няни» умерла ночью 30 мая.

Режиссер Вадим Шмелев, снявший приключенческий боевик «Код апокалипсиса», где Заворотнюк сыграла одну из главных ролей, заявил, что актриса стала одной из ярчайших в российском кино. Собеседник отметил, что артистка была «очень сильной и веселой женщиной».