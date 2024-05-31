«Была светящимся человеком»: какой запомнили Анастасию Заворотнюк коллеги

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press

Анастасия Заворотнюк

30 мая стало известно о смерти заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк. Какими воспоминаниями поделились ее коллеги, что о ней говорят критики и актеры?

Что сказали критики о смерти Заворотнюк

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru заявил, что артистка могла сделать больше, если бы ее не сгубила болезнь. По его словам, талант Заворотнюк не был до конца раскрыт, хотя женщина была яркой актрисой.

«Она много снималась, но, мне кажется, она могла сделать больше как комедийная актриса, может быть, в мюзиклах. Очень жаль. Мне она очень нравилась. <...> Я не делал с ней никаких интервью, но несколько раз видел ее за кулисами. Она приятный человек, всегда улыбалась, всегда было хорошее настроение», — поделился воспоминаниями Соседов.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что все молились за Заворотнюк. По его словам, смерть артистки — это трагедия. Пригожин подчеркнул, что актриса долгое время боролась за жизнь, и выразил соболезнования семье знаменитости.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что Заворотнюк всегда была готова прийти на помощь в трудный момент. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что артистка была очень чуткой, доброй и красивой женщиной. Кудрявцева добавила, что не виделась с Заворотнюк долгое время, но всегда поддерживала с ней связь.

Актер Авангард Леонтьев, преподававший на курсе в Школе-студии МХАТ, где училась знаменитость, рассказал NEWS.ru, что актриса сумела добиться успеха за свою карьеру. По его словам, для этого она прикладывала много усилий.

«Все ее педагоги и коллеги с нежностью вспоминают Настю, печалимся. Она была светящимся человеком. В жизни, в работе, в деле излучала свет, была очень позитивной, поэтому мы ее любим», — подчеркнул Леонтьев.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Как на смерть Заворотнюк отреагировали коллеги по «Моей прекрасной няне»

Актер Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня», выразил соболезнования семье актрисы, которая ушла из жизни в возрасте 53 лет. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что мужу артистки фигуристу Петру Чернышеву сейчас нужно держаться.

«Огромные соболезнования всем. Желаю Пете держаться. Все, что я могу сказать. Извините», — высказался Смолкин.

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая дочь продюсера Максима Шаталина Машу в сериале «Моя прекрасная няня», в беседе с NEWS.ru назвала Анастасию Заворотнюк отзывчивым и трудолюбивым человеком. По ее словам, ушедшая из жизни актриса очень тепло относилась к окружающим.

«Она была очень отзывчивым человеком, трудолюбивым, ответственным. Никогда у нее не было звездной болезни. Очень тепло ко всем относилась, не показывала усталости, хотя, конечно, ей было сложнее всех», — рассказала Дубакина.

Режиссер «Моей прекрасной няни» Эдуард Радзюкевич в беседе с NEWS.ru назвал очень неожиданным сообщение о смерти артистки. Он признался, что новость «накрыла» его.

«О господи, что-то вы меня накрыли. Неожиданно. Извините, я сейчас ничего сказать пока не смогу. Как-то очень неожиданно. Извините», — растерялся Радзюкевич.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Борис Смолкин

Общались ли коллеги с Заворотнюк перед смертью

Актер Стас Садальский опубликовал на своей странице в соцсетях переписку со звездой «Моей прекрасной няни». На скриншоте видно, как артист признается в любви Заворотнюк и предлагает помощь в лечении.

«Очень жаль. Соболезную родственникам. Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь, ей зачтется в мире ином. Спасибо, что ты жила с нами и радовала людей. А последняя СМС так и не прочитана. Прощай, моя прекрасная няня!» — подписал пост со скриншотом Садальский.

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала видео своей последней встречи с актрисой. По ее словам, они вместе ездили в Ереван на открытие ювелирного завода, пили вино и много смеялись. Чехова также отметила, что не пойдет на телепрограммы, посвященные памяти покойной коллеги, а будет скорбеть в одиночестве.

«Так уж вышло, что я была последняя, кто пересекался с ней на публике. Во время этой поездки в Ереван мы хохотали как ненормальные. Объедались армянской едой, и с утра в аэропорту Настя взяла с меня обещание, что мы никогда больше не будем так много есть. Я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За ее веселостью скрывалась какая-то тревога, и она была очень философски настроена», — написала Чехова.

По словам телеведущей, Заворотнюк была светлым человеком и «освещала любое пространство, где появлялась».

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