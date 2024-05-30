Звезда «Моей прекрасной няни» высказалась о смерти Заворотнюк Звезда «Моей прекрасной няни» Дубакина: Заворотнюк была очень трудолюбивой

Фото: mos.ru

Екатерина Дубакина

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня», в беседе с NEWS.ru назвала Анастасию Заворотнюк отзывчивым и трудолюбивым человеком. По ее словам, ушедшая из жизни актриса очень тепло относилась к окружающим.

Она была очень отзывчивым человеком, трудолюбивым, ответственным. Никогда у нее не было звездной болезни. Очень тепло ко всем относилась, не показывала усталости, хотя, конечно, ей было сложнее всех. Раньше, в 2004-м, не было такого, что после 12-часового съемочного дня все сразу расходились или из ряда вон переработка. Бывало, что и до часа ночи процесс длился, — добавила Дубакина.

Заворотнюк на протяжении несколько лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев. О смерти актрисы стало известно сегодня, 30 мая. Она ушла из жизни в возрасте 53 лет.

Осенью 2023 года Чернышев впервые за долгое время показал подросшую дочь от Заворотнюк. Спортсмен появился с пятилетней Милой на сцене после ледового шоу Татьяны Навки, где он исполняет одну из главных ролей. Заворотнюк родила дочь в 2018 году, когда ей было 47 лет.

Ранее дочь Заворотнюк заявила, что очень гордится своей матерью. По словам Анны, ей сообщили печальную новость накануне. Девушка заявила, что будет помнить Заворотнюк счастливой, любящей и невероятной.