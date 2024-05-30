«Она могла сделать больше»: Соседов высказался о смерти Заворотнюк Критик Соседов: Заворотнюк могла сделать больше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Актриса Анастасия Заворотнюк могла сделать больше, если бы ее не сгубила болезнь, уверен музыкальный критик Сергей Соседов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что ее талант не был до конца раскрыт. По его словам, Заворотнюк была яркой актрисой.

Она яркая и талантливая актриса. Я считаю, ее талант не до конца был раскрыт. Она много снималась, но, мне кажется, она могла сделать больше как комедийная актриса, может быть, в мюзиклах. Очень жаль. Мне она очень нравилась, — пояснил Соседов.

По словам критика, он не делал с ней никаких интервью, но несколько раз встречал за кулисами. Соседов подчеркнул, что Заворотнюк была приятным человеком, всегда улыбалась и находилась в хорошем настроении.

Жаль, что ее не смогли вылечить. Я не делал с ней никаких интервью, но несколько раз видел ее за кулисами. Она приятный человек, всегда улыбалась, всегда было хорошее настроение. Жаль, что все так получилось. 53 года — это совсем немного, — заключил критик.

Соседов ранее предположил, что Заворотнюк могла умереть не из-за онкологии, а из-за другого страшного заболевания. Он пояснил, что болезнь артистки была окутана тайной, из-за чего осталось ощущение странности. По его словам, люди с онкологией часто продолжают сниматься, а Заворотнюк оказалась прикована к постели.