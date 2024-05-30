«Настя, я тебя люблю»: Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк, где признался ей в любви

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актер Стас Садальский

Актер Стас Садальский опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) переписку со звездой «Моей прекрасной няни» Анастасией Заворотнюк. На скриншоте видно, как артист признается в любви Анастасии и предлагает помощь в лечении.

Тебе помощь нужна? Есть первоклассные врачи, — спросил артистку Станислав Юрьевич.

Отмечается, что сообщение осталось непрочитанным. Возможно, именно в тот период состояние актрисы начало ухудшаться, и она не заходила в соцсети и не отвечала на СМС.

Очень жаль... Соболезную родственникам. Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь, ей зачтется в мире ином. Спасибо, что ты жила с нами и радовала людей… А последняя эсэмэс, так и не прочитана... Прощай, моя прекрасная няня! — подписал пост со скриншотом Садальский.

Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг, фигурист Петр Чернышев. О смерти заслуженной артистки России стало известно сегодня, 30 мая. Она ушла из жизни в возрасте 53 лет.