«Мы все за нее молились»: Пригожин выразил соболезнования семье Заворотнюк Продюсер Пригожин: все молились за актрису Заворотнюк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru рассказал, что все молились за актрису Анастасию Заворотнюк, которая скончалась на 54-м году жизни. По его словам, смерть артистки — это трагедия. Продюсер отметил, что Заворотнюк долго боролась за жизнь.

Это трагедия. Можно только себе представить, что она переживала все эти годы, ее родные, близкие, эти мучения. Вот эта гадость, которую невозможно победить, взяла верх. Это самое страшное. Мы все смертные, но врагу не пожелаешь этих мучений, которая она пережила. Она долго боролась. Мы все эти годы за нее молились и переживали, — высказался Пригожин.

Он подчеркнул, что не виделся с Заворотнюк с того момента, как стало известно о ее болезни. Продюсер также выразил соболезнования родным и близким артистки.

Я хочу выразить соболезнования дочери, родным, близким, всем, кто потерял кусочек своего сердца. Я приземлился, узнал об этой новости и сердечко бьется, потому что очень волнительно. Мы хорошо были знакомы. Она всегда была веселой. Я никогда не видел ее грустной, — добавил Пригожин.

Телеведущая Лера Кудрявцева ранее рассказала, что Заворотнюк всегда была готова прийти на помощь в трудный момент. Она отметила, что актриса была очень чуткой, доброй и красивой женщиной. Кудрявцева уточнила, что не виделась с Заворотнюк долгое время, но всегда поддерживала с ней связь.