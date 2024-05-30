«Вы меня накрыли»: Радзюкевич о смерти Заворотнюк Режиссер Радзюкевич: меня накрыло новостью о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Российский режиссер, актер и сценарист Эдуард Радзюкевич в беседе с NEWS.ru назвал очень неожиданным сообщение о смерти артистки Анастасии Заворотнюк. Он отметил, что новость «накрыла» его.

О господи, что-то вы меня накрыли. Неожиданно. Извините, я сейчас ничего сказать пока не смогу. Как-то очень неожиданно. Извините, — отметил Радзюкевич.

О смерти Заворотнюк стало известно сегодня, 30 мая. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Ей было 53 года. Место и дата прощания с артисткой пока неизвестны.

Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев.

Осенью 2023 года Чернышев впервые за долгое время показал подросшую дочь от Заворотнюк. Спортсмен появился с пятилетней Милой на сцене после ледового шоу Татьяны Навки, где он исполняет одну из главных ролей. Заворотнюк родила дочь в 2018 году, когда ей было 47 лет.

Ранее российский телеведущий Оскар Кучера заявил, что до последнего надеялся на выздоровление Заворотнюк, которая «долго держалась». По его словам, он не виделся с актрисой с момента начала ее болезни. Как подчеркнул Кучера, Заворотнюк не подпускала к себе никого, кроме близких. Телеведущий выразил соболезнования родным актрисы.