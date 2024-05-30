ЭКО, беременность или генетика? Почему рак мозга Заворотнюк был неизлечим

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

30 мая стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. С лета 2019-го она не появлялась на публике, не давала интервью, не общалась с друзьями и знакомыми, о ее состоянии знали только члены семьи. Что могло спровоцировать развитие глиобластомы у Заворотнюк, почему ее никто не видел во время болезни и какой запомнили звезду «Моей прекрасной няни» коллеги — в материале NEWS.ru.

Как развивалась болезнь Заворотнюк

В октябре 2018 года Заворотнюк родила от мужа, фигуриста Петра Чернышева, дочь Милу. По некоторым данным, актриса делала ЭКО, так как в момент появления ребенка на свет ей было 47 лет. Спустя десять месяцев после родов артистка перестала появляться в театральных постановках и на публике.

В августе 2019-го появились публикации в СМИ, что у Заворотнюк рак. Помощница актрисы опровергла информацию и сказала, что звезда находится на отдыхе в Италии с ребенком, родственники актрисы не давали комментариев.

В сентябре того же года стало известно о госпитализации Заворотнюк. Ее доставили в одну из московских больниц в крайне тяжелом состоянии с отеком головного мозга. Согласно сообщениям прессы, актриса впала в кому, ее присоединили к аппарату ИВЛ, но лечение сработало, Заворотнюк стало лучше, ей провели операцию.

В октябре она проходила реабилитацию в специализированном центре для тяжелобольных пациентов. Тогда же в соцсетях появилось первое официальное заявление от семьи.

«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки.

Правда в том, что есть заболевание и решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное», — написали близкие артистки.

В 2020 году издание «КП» сообщало, что Заворотнюк лучше, но она передвигается в инвалидном кресле и сильно изменилась внешне. По данным издания, актриса располнела, у нее выпали волосы. Летом того же года появилась информация, что у звезды глиобластома — редкая опухоль головного мозга.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Анастасия Заворотнюк

Несколько лет, до утра четверга, 30 мая, информации о здоровье актрисы практически не было. Новость о смерти звезды «Моей прекрасной няни» была опубликована в социальной сети, на странице, которую раньше вела сама Заворотнюк. Как писали Telegram-каналы, незадолго до смерти Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. По данным ресурсов, она очень похудела и почти не могла двигаться.

Что могло спровоцировать рак у Заворотнюк

В прессе писали, что рак развился у Заворотнюк из-за перенесенного ЭКО. По данным изданий, при экстракорпоральном оплодотворении проводится гормональная стимуляция и это может негативно сказаться на организме.

Онколог Евгений Черемушкин высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что не ЭКО, а больше третья беременность повлияла на развитие болезни актрисы.

«Гормональный фон меняется, выбрасываются гормоны, которые позволяют опухоли быстрее расти. При этом плод генетически наполовину другой, и иммунная система притормаживает свою активность, чтобы организм не отторг плод. При беременности и родах масса нюансов», — сказал онколог.

По словам врача, чаще всего на развитие онкологии влияет генетика. Черемушкин отметил, что при диагнозе «глиобластома» у актрисы практически не было шансов на выздоровление, эта опухоль плохо поддается лечению, в среднем пациенты живут два года, а не пять лет.

«Ее лечение, современная иммунотерапия, было достаточно успешным, что позволило ей прожить еще какое-то время», — считает онколог.

Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, умершей от глиобластомы в 2015 году, в разговоре с журналистом NEWS.ru также отметил, что за девять лет методы, которые используют врачи в работе с больными раком мозга, сильно изменились. По его мнению, близкие Заворотнюк заботились о ней все время после постановки диагноза.

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«Просто девочка с хорошим уходом и, наверное, с очень большой жаждой жизни. Девочка еще продержалась так долго. Говорят, это было какое-то новое лечение, экспериментальный препарат», — сказал Фриске.

Отец певицы добавил, что его дочь никогда не делала ЭКО, поэтому связывать развитие рака мозга с этой процедурой не стоит. Однако, по его словам, победить это заболевание невозможно.

«Если рак мозга, то он неизлечим. Нам еще сказали в Америке, что, если рак мозга излечим, значит, неправильно поставлен диагноз», — подчеркнул Фриске.

Как жила Заворотнюк за год до болезни

В сентябре 2018 года, буквально за пару месяцев до рождения дочери, коттедж Заворотнюк и Чернышева ограбили. В дом пробрался вор, который забрал из сумочки актрисы, лежавшей в прихожей, ювелирные украшения и 20 тысяч рублей. Представитель звезды тогда заявила, что Чернышев пытался задержать злоумышленника.

«Петр действительно подрался с одним из налетчиков в попытке остановить его. В итоге преступники убежали, прихватив с собой украшения Анастасии на крупную сумму», — говорила она.

Заворотнюк не снималась в кино и не появлялась на ТВ во время беременности Милой. Последним телешоу, которое вела Анастасия, был проект НТВ «Ты супер. Танцы!», вышедший в 2017 году.

В марте 2019-го актриса, ее муж и Мила появились на обложке журнала Hello. Заворотнюк рассказывала изданию, что специально не афишировала интересное положение, так как боялась, что что-то пойдет не так.

В мае того же года на 11-й ежегодной премии журнала MODA topical, основанной Оксаной Федоровой, Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев были ведущими церемонии.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

«С Настей мы много пересекались на проектах. Я у нее была в гостях, когда она делала „Доброе утро“ на НТВ. Такой светлый, очень добрый человек, очень красивая женщина», — рассказала Федорова NEWS.ru.

Актриса была задействована в спектакле «Все мужчины делают это», но осенью постановка с ее участием была отменена в разных городах. Последний раз Заворотнюк появилась на публике 5 апреля, она посетила открытие ювелирного бутика в Ереване.

«Она на мероприятии подошла и сказала на ушко, что хочет выбрать крестик для ребенка, мы выбрали ей крестик. И ей было очень приятно, что этот крестик приобретен именно в Армении», — рассказал организатор мероприятия.

Присутствовавшие отмечали, что актриса выглядела грустной и усталой, у нее на шее был виден шрам, который остается после хирургических вмешательств.

Почему семья скрывала Заворотнюк во время болезни

За время болезни Заворотнюк не появилось ни одной ее фотографии. Отец Фриске считает, что родственники актрисы специально избегали внимания общественности. По его словам, болезнь сильно меняет внешность, его дочь тоже сначала располнела от препаратов и сильно похудела незадолго до смерти.

«Если хоронить, то будут, может быть, в открытом гробу. Кто его знает? Это для родителей. Как они захотят, это их право — открыть ее, закрыть», — поделился мнением Фриске.

Федорова считает, что родные Заворотнюк поступили совершенно правильно, не рассказывая подробности состояния актрисы общественности. По ее словам, даже в 2019 году, когда Заворотнюк попала в больницу, с ней было невозможно увидеться, команда Оксаны просто передала для нее гостинцы.

«Болезнь, наверное, надо проживать в семье», — считает Федорова.

Черемушкин объяснил, почему онкобольные и их семьи не хотят встречаться со знакомыми. «Пациенту дают препараты, которые предотвращают отек мозга, и это сильно сказывается на внешности, люди меняются. Выглядит это неприятно, и такие фотографии не принято давать», — сказал онколог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят коллеги Заворотнюк о ее смерти

Коллеги Заворотнюк выражают соболезнования ее близким. Актер Борис Смолкин, который сыграл в «Моей прекрасной няне» дворецкого, не смог сдержать эмоций. «Огромные соболезнования всем. Желаю Пете держаться. Все, что я могу сказать. Извините», — сказал он.

Екатерина Дубакина, исполнившая в сериале роль Маши Шаталиной, назвала Заворотнюк очень отзывчивой и трудолюбивой.

«Очень тепло ко всем относилась, не показывала усталости, хотя, конечно, ей было сложнее всех. Раньше, в 2004-м, не было такого, что после 12-часового съемочного дня все сразу расходились...» — сказала Дубакина.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк во время съемок сериала «Моя прекрасная няня»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Анастасия Заворотнюк могла сделать больше, если бы не болезнь.

«Она яркая и талантливая актриса. Я считаю, ее талант не до конца был раскрыт. Она много снималась, но, мне кажется, она могла сделать больше как комедийная актриса, может быть, в мюзиклах. Очень жаль. Мне она очень нравилась», — пояснил Соседов.

Актер Стас Садальский опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) переписку со звездой «Моей прекрасной няни» Анастасией Заворотнюк. На скриншоте видно, как артист признается в любви Анастасии и предлагает помощь в лечении. «Тебе помощь нужна? Есть первоклассные врачи», — спросил артистку Станислав Юрьевич. Его сообщение осталось непрочитанным.

Актриса Анфиса Чехова, которая одной из последних виделась с Заворотнюк на публике на открытии бутика, вспомнила, что та тогда была очень задумчивой и философски настроенной. По словам телеведущей, несмотря на это, они веселились, пили вино и много ели. Чехова добавила, что звезда «Моей прекрасной няни» наслаждалась материнством.

«Весь ее телефон был в фотографиях малышки! Настино лицо преображалось, когда она мне их показывала! Почему красивая, светлая женщина, которая умела наслаждаться жизнью, любить и делиться этой любовью с окружающими, получила так мало времени в этом земном воплощении?! Наверное, есть этому какое-то объяснение, лежащее за гранью нашего человеческого понимания», — написала актриса.

Прощание с Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре на Таганской улице в Москве.

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