Смерть Анастасии Заворотнюк: новости 31 мая, похороны, слухи о хосписе

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

30 мая стало известно о смерти заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк. Правда ли, что актриса находилась в хосписе, где похоронят звезду «Моей прекрасной няни», что за скандал с Потапом?

От чего умерла Анастасия Заворотнюк

В 2019 году стало известно о том, что у Заворотнюк после рождения третьего ребенка диагностировали рак головного мозга, а именно глиобластому. С тех пор она не появлялась на публике и прекратила какие-либо контакты с прессой.

В октябре 2019 года артистка проходила реабилитацию в специализированном центре для тяжелобольных пациентов. Тогда же в соцсетях появилось первое официальное заявление от семьи, в котором СМИ и поклонников попросили «уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни».

В 2020 году издание KP.RU сообщало, что Заворотнюк лучше, однако она передвигается в инвалидном кресле и сильно изменилась внешне. По данным издания, актриса располнела, у нее выпали волосы.

Онколог Евгений Черемушкин высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что на состояние здоровья Заворотнюк могла повлиять третья беременность. По его словам, она, возможно, спровоцировала выброс гормонов, из-за чего опухоль начала быстрее расти. В то же время, по словам врача, чаще всего на развитие онкологии влияет генетика.

«Гормональный фон меняется, выбрасываются гормоны, которые позволяют опухоли быстрее расти. При этом плод генетически наполовину другой, и иммунная система притормаживает свою активность, чтобы организм не отторг плод. При беременности и родах масса нюансов», — сказал онколог.

Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Анной Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Анной Фото: Социальные сети Анна Заворотнюк, Майкл Заворотнюк и Валентина Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна Заворотнюк, Майкл Заворотнюк и Валентина Заворотнюк Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Правда ли, что Заворотнюк лежала в хосписе

На протяжении нескольких лет за актрисой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев. Сообщалось, что ради лечения Заворотнюк он влез в долги. СМИ писали, что курс лечения в онкологической клинике стоит не менее 500 тысяч рублей, а сутки пребывания там — от 39 до 100 тысяч рублей.

Онколог и врач паллиативной помощи Дмитрий Шабанов предположил, что актриса могла находиться в хосписе, потому что нуждалась в препаратах наркологического обезболивания. В беседе с Woman.ru он подчеркнул, что семья вовсе не бросала знаменитость. По его словам, родные актрисы просто поняли, что не могут обеспечить необходимую помощь.

«Это вовсе не значит, что человека куда-то сдали, бросили одного. Нет! Есть хосписы, есть в больницах отделения паллиативной помощи, где находятся тяжелые пациенты. <...> Плюс часто такие пациенты, как Заворотнюк, нуждаются в препаратах наркологического обезболивания. Боли такие, что ничего другое их не может облегчить. Дома такое не делают. Так что хоспис — это вовсе не про бросили», — объяснил Шабанов.

Где похоронят Анастасию Заворотнюк

Прощание с заслуженной артисткой РФ пройдет в Покровском монастыре в Москве. Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище.

«Пришла информация от семьи, которая смотрит нашу программу в прямом эфире, что прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, а похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня», — сказал Андрей Малахов в прямом эфире телеканала «Россия 1» со ссылкой на семью Заворотнюк.

Позже родственники Заворотнюк сообщили в соцсетях, что прощание состоится 1 июня в 11:00–14:00 в Покровском монастыре. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.

Что за скандал с Потапом и Заворотнюк

29 мая на странице украинского рэпера Потапа в соцсетях появилась публикация, в которой он обрадовался смерти российской актрисы и вспомнил, как она высмеивала украинок на сцене. Исполнитель задался вопросом, было ли ей весело играть в таком образе.

На следующий день Потап заявил, что не писал пост, высмеивающий смерть Заворотнюк. Музыкант рассказал, что распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности.

«Хочу ответить на все фейк-новости, которые я только что прочитал о себе, о том, что я якобы высмеиваю смерть Анастасии Заворотнюк. Это, конечно, кощунство, потому что первое — я узнал об этом сегодня только из-за этих фейк-новостей. Я приношу глубочайшие соболезнования семье и прошу фанов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями и не раз работали вместе. Я любил Настю, светлая память ей», — сказал Потап.

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