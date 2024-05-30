«Всегда была готова прийти на помощь»: Кудрявцева о Заворотнюк Телеведущая Кудрявцева: Заворотнюк всегда была готова прийти на помощь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что актриса Анастасия Заворотнюк всегда была готова прийти на помощь в трудный момент. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что артистка была очень чуткой, доброй и красивой женщиной. Кудрявцева добавила, что не виделась с Заворотнюк долгое время, но всегда поддерживала с ней связь.

Анастасия была очень чуткой, доброй, красивой женщиной. Всегда была готова прийти на помощь в трудный момент, мы с ней всегда переписывались. Столько времени она болела, и мы не виделись очень долгое время, пока она боролась с раком, — высказалась телеведущая.

Она отметила, что сейчас ей тяжело говорить о смерти Заворотнюк. Также телеведущая выразила соболезнования родственникам, в частности детям и мужу актрисы Петру Чернышеву.

Очень сложно сейчас что-то говорить. Очень жаль, светлая ей память. Всем родственникам, семье, Петру, ее детям я выражаю соболезнования, — добавила Кудрявцева.

Актер Авангард Леонтьев, преподававший на курсе в школе-студии МХАТ, где училась Заворотнюк, ранее рассказал, что актриса сумела добиться успеха за свою карьеру. По его словам, для этого она прикладывала много усилий. Леонтьев отметил, что Заворотнюк никогда не была легкомысленным человеком.