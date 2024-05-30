«Пила вино и хохотала»: Чехова опубликовала последнее видео с Заворотнюк Анфиса Чехова заявила, что на последней встрече с Заворотнюк они ездили в Ереван

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео своей последней встречи с актрисой Анастасией Заворотнюк. По ее словам, они вместе ездили в Ереван на открытие ювелирного завода, пили вино и много смеялись. Чехова также отметила, что не пойдет на телепрограммы, посвященные памяти покойной коллеги, а будет скорбеть в одиночестве.

Так уж вышло, что я была последняя, кто пересекался с ней на публике. Во время этой поездки в Ереван мы хохотали как ненормальные. Объедались армянской едой, и с утра в аэропорту Настя взяла с меня обещание, что мы никогда больше не будем так много есть. Я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За ее веселостью скрывалась какая-то тревога, и она была очень философски настроена, — написала Чехова.

По словам телеведущей, Заворотнюк была светлым человеком и «освещала любое пространство, где появлялась». Чехова также вспомнила, как радовалась покойная актриса рождению своей младшей дочери Милы от фигуриста Петра Чернышева.

Весь ее телефон был в фотографиях малышки! Настино лицо преображалось, когда она мне их показывала! Почему красивая, светлая женщина, которая умела наслаждаться жизнью, любить и делиться этой любовью с окружающими, получила так мало времени в этом земном воплощении?! Наверное, есть этому какое-то объяснение, лежащее за гранью нашего человеческого понимания, — поделилась мыслями Чехова.

Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая. Актриса ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга в возрасте 53 лет. Недуг поразил ее пять лет назад. Она перестала выходить в свет и пользоваться соцсетями. За ней ухаживали близкие, включая мать актрисы и супруга, фигуриста Петра Чернышева.

Актер Андрей Ургант в беседе с ТАСС назвал Заворотнюк героиней всего российского народа. По его словам, звезда «Моей прекрасной няни» ушла, унеся с собой красоту, которой будет очень не хватать.