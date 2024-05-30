«Пете — держаться»: Смолкин выразил соболезнования семье Заворотнюк Актер Смолкин выразил соболезнования семье Заворотнюк

Актер Борис Смолкин, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня», выразил соболезнования семье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая ушла из жизни на 54-м году. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что мужу актрисы фигуристу Петру Чернышеву сейчас нужно держаться.

Огромные соболезнования всем. Желаю Пете держаться. Все что я могу сказать. Извините, — высказался Смолкин.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни ночью 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни. Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг.

Позже актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня», назвала Заворотнюк очень отзывчивым и трудолюбивым человеком. По ее словам, ушедшая из жизни актриса очень тепло относилась к окружающим и никогда не показывала усталости во время съемок, хоть они могли длиться и до часу ночи.

Российский телеведущий Оскар Кучера до этого заявил, что до последнего надеялся на то, что Заворотнюк справится с болезнью. Он подчеркнул, что давно не видел артистку. По его словам, актриса никого не подпускала к себе.