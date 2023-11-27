В Кремле отреагировали на планы США развернуть в Азии новые ракеты Песков: Россия следит за планами США развернуть в Азии ракеты средней дальности

Фото: МО США

Москва тщательно отслеживает планы Вашингтона развернуть в Азии новые ракеты средней дальности, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, для России важно, чтобы США не совершили никаких действий, несущих угрозу РФ.

Для нас, конечно, важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые бы угрожали нашим интересам безопасности. Поэтому мы весьма тщательно отслеживаем все эти планы, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия в целом не одобряет стремление США разместить указанные ракеты в Тихом океане, которые планируют использовать для сдерживания Китая. Песков уточнил, что попытки сдерживать кого-либо в корне неверны и неправильны.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова командующего Тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна, что Вашингтон в 2024 году разместит в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты. По словам Флинна, так Соединенные Штаты рассчитывают предотвратить «вторжение» КНР на Тайвань.

Ранее посол КНР в Таиланде Хань Чжицян заявил, что США предпринимают попытки разжечь конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания Китая. Он указал, что развязывание торговых войн и технологические блокады ставят под угрозу глобальную экономику, мир и стабильность.

При этом дипломат отметил бесплодность попыток лишить жителей Китая права на лучшую жизнь или ограничить развитие страны. Хань считает, что США «закончат тем, что выстрелят себе в ногу», о чем свидетельствует значительный научно-технический прогресс, достигнутый КНР за последние годы.