Стало известно, почему США пытаются разжечь конфликты в АТР Посол КНР в Таиланде Хань: США разжигают конфликты в АТР для сдерживания Китая

Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия, США

Посол КНР в Таиланде Хань Чжицян считает, что США предпринимают попытки разжечь конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания Китая. В интервью Bangkok post он заявил, что развязывание торговых войн и технологические блокады ставят под угрозу глобальную экономику, мир и стабильность

Для сдерживания Китая они даже провоцируют конфликты в нашем регионе, которые ставят под угрозу мир и стабильность. Они используют свои преимущества в международной экономической системе для развязывания торговых войн и установления технологических блокад, которые нарушают глобальные промышленные цепочки поставок и наносят ущерб мировой экономике, — сказал Хань.

Дипломат указал на бесплодность попыток лишить жителей Китая права на лучшую жизнь или ограничить развитие страны. Хань считает, что США «закончат тем, что выстрелят себе в ногу», о чем свидетельствует значительный научно-технический прогресс, достигнутый КНР за последние годы.

Он также особо подчеркнул готовность Пекина сотрудничать со странами АТР, «чтобы сосредоточиться на взаимовыгодном сотрудничестве» и вывести региональное партнерство на новый уровень.

Летом издание Global Times написало, что совместное патрулирование ВС РФ и армии КНР оказывает положительное влияние на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и нейтрализует провокационные действия США. Китайский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй заявил, что такие мероприятия являются «мощным противовесом» гегемонии Вашингтона.