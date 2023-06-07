В Китае нашли способ противостоять США в Азии Global Times: совместное патрулирование ВС РФ и Китая нейтрализует провокации США в Азии

Фото: Xinhua / Xinhua / Global Look Press

Совместные российско-китайские патрули оказывают положительное влияние на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регион и нейтрализуют провокационные действия США, пишет Global Times. Китайский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй заявил, что такие мероприятия являются «мощным противовесом» гегемонии Вашингтона.

Наблюдатели заявили, что в параллельно с воздушными маневрами в том же районе действовали военно-морские силы Китая и России, что указывает на определенный уровень морской и воздушной интеграции в рамках совместного стратегического патрулирования и дальнейшее углубление китайско-российских военных действий, — сказано в публикации.

В материале издания подчеркивается, что стороны действуют «абсолютно прозрачно» и ответственно.

Канадский телеканал Global News ранее опубликовал видео, на котором показано опасное сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе. На кадрах видно, как китайский корабль на большой скорости сближается с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров. При этом корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца США, которому пришлось сбросить скорость.