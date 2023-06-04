Канадский телеканал Global News опубликовал видео, на котором показано сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе. Действия китайских военных моряков могли привести к столкновению.
Видео снимали с борта канадского корабля HMCS Montreal, участвовавшего совместно с американскими военными в учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.
На кадрах видно, как китайский корабль на большой скорости сближается с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров. При этом корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца США, которому пришлось сбросить скорость.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в последнее время в Пентагоне фиксируют опасные маневры, совершаемые военной авиацией Китая в отношении американских самолетов и их союзников. Он отметил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы силы каждой страны имели право свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это позволяет международное право.