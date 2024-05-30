Что известно о причине смерти и последних днях жизни Анастасии Заворотнюк

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Ночью 30 мая умерла заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Что известно о последних днях жизни звезды «Моей прекрасной няни» и причине ее смерти?

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится на ее странице в соцсетях.

Дочь Заворотнюк Анна также подтвердила смерть мамы.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной. Моя душа всегда с тобой», — написала она в микроблоге.

Что известно о болезни Заворотнюк

В 2019 году стало известно о том, что у Анастсии Заворотнюк после родов третьей дочери диагностировали рак головного мозга. С тех пор она не появлялась на публике и не давала комментариев прессе.

«Последние пять лет Анастасия Заворотнюк провела в реабилитационном центре, где лечилась от рака головного мозга. О диагнозе стало известно в 2019 году. В сентябре того же года актриса попала в реанимацию — у нее начался отек мозга на фоне болезни. Ее частично парализовало, дальше — кома и ИВЛ. Тогда за судьбой Анастасии следила вся страна. К концу месяца из реанимации ее перевели в обычную палату. Тогда же врачи заключили, что опухоль неоперабельна. В середине октября 2019 года Заворотнюк перевели в реабилитационный центр из-за отсутствия прогресса в лечении опухоли. К декабрю стало известно: из-за диагноза актриса навсегда останется частично парализованной. Сегодня ночью Анастасия умерла», — пишет Telegram-канал Mash.

Изредка о состоянии артистки также рассказывала ее дочь Анна.

«Когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», — сообщала она.

Помимо 28-летней Анны, у актрисы осталось еще двое детей — 23-летний Майкл и 5-летняя дочь Мила.

По данным Telegram-канала SHOT, в конце 2023 года Заворотнюк прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, но глиобластома головного мозга не отступила.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва» Анастасия Заворотнюк Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва» Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Агентство «Москва» Анастасия Заворотнюк в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади Фото: Агентство «Москва» Анастасия Заворотнюк в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади

Что известно о последних днях жизни Заворотнюк

По данным SHOT, в последнее время Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. Кроме того, актриса сильно похудела и почти не могла двигаться. Во время болезни с Заворотнюк постоянно находился ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

«Муж — фигурист Петр Чернышев — все это время находился с любимой. Перед смертью 53-летняя актриса жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино, ее периодически возили в государственную больницу на процедуры, также в конце прошлого года она прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, однако глиобластома головного мозга не отступила. Две недели назад состояние звезды „Моей прекрасной няни“ резко ухудшилось. В последние месяцы семья была настолько погружена в лечение, что не следила за налоговыми отчислениями, из-за чего у них накопился долг — около полумиллиона рублей», — говорится в публикации.

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