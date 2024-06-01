ЧП в метро Москвы: был ли взрыв, есть ли пострадавшие

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Корреспондент NEWS.ru сообщил, что на станции Московского метрополитена «Спортивная» было остановлено движение. Пассажиры рассказали Telegram-каналу «112» о хлопке и задымлении. Что произошло в метро, есть ли пострадавшие?

Что известно о произошедшем

Очевидцы утверждают, что люди сами вышли из вагона и пошли пешком. По словам пассажиров, людей на станцию метро не пускали.

Оперативные службы проинформировали ТАСС, что из-за ЧП в метро Москвы пострадавших нет, люди эвакуированы из поезда. В МЧС проверяют информацию о задымлении в вагоне поезда на Сокольнической линии метро, пишет агентство. Предварительно, задымление могло быть в тоннеле между станциями «Спортивная» и «Воробьевы Горы». На красной ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка Культуры». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

«Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки», — сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Есть ли пострадавшие

Telegram-канал «112» сообщил о пяти пострадавших в результате ЧП в метро. При этом официальные источники информации утверждают, что никто из пассажиров не пострадал.

«Публикуем список пострадавших во время массового сбоя движения на „Красной“ ветке метро в Москве: Юсупов Г., 20 лет, Масин А., 30 лет, Щелкунова Н., 28 лет, Минимумова А., 28 лет, Логинов Ю., 29 лет», — пишет канал.

Позднее канал добавил, что число пострадавших возросло до семи.

У входа в метрополитен на станции «Спортивная» дежурит скорая помощь, полиция и пожарные.

Очевидица Екатерина Петрова рассказала РЕН ТВ о произошедшем на Сокольнической линии. Она отметила, что у людей, которые бежали по рельсам из поезда была паника. Петрова долгое время не могла дождаться своего поезда. Как вдруг увидела бегущую плачущую девушку.

«Потом люди заметили, что идет народ по рельсам. В рупор стали говорить: „Покиньте станцию, станция закрывается“», — добавила очевидица.

Был ли пожар

Сведения некоторых информационных источников о пожаре в поезде или тоннеле московского метрополитена не соответствует действительности, заявила официальный представитель столичного Департамента транспорта Юлия Темникова. По ее словам, безопасности пассажиров ничего не угрожает, и движение на Сокольнической линии уже восстановлено.

«Никаких пожаров, никаких ситуаций, связанных с чем-то непредвиденным, о которых говорили ранее в соцсетях, нет, это фейк», — подчеркнула Темникова.

Она добавила, что в настоящий момент движение поездов на Сокольнической линии уже восстановлено. Темникова пояснила, что проблемы вызвала небольшая техническая неисправность подвижного состава, ее уже устранили, и пути на станции метро расчищены.

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