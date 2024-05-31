Стало известно о хлопке и задымлении на станции метро «Спортивная» в Москве Очевидцы сообщили о хлопке и задымлении на станции метро «Спортивная» в Москве

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Корреспондент NEWS.ru сообщает, что на станции Московского метрополитена «Спортивная» остановлено движение. Пассажиры рассказали Telegram-каналу «112» о хлопке и задымлении. Очевидцы утверждают, что люди сами вышли из вагона и пошли пешком. По словам пассажиров, людей на станцию метро сейчас не пускают.

Оперативные службы проинформировали ТАСС, что из-за ЧП в метро Москвы пострадавших нет, люди эвакуированы из поезда. В МЧС проверяют информацию о задымлении в вагоне поезда на Сокольнической линии метро, пишет агентство. Предварительно, задымление может быть в тоннеле между станциями «Спортивная» и «Воробьевы Горы». На красной ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка Культуры». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки, — сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Девушка, которую бывший возлюбленный столкнул под приближающийся поезд в метро Москвы на станции «Войковская», ранее сообщила о своем нормальном самочувствии. Мужчина во время ссоры толкнул девушку под электропоезд, однако трагедии удалось избежать благодаря машинисту, применившему экстренное торможение. Пострадавшая не получила серьезных травм, она успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами.