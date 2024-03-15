Сброшенная под поезд метро девушка рассказала о своем самочувствии Сброшенная под поезд метро Москвы девушка заявила, что чувствует себя нормально

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, которую бывший возлюбленный столкнул под приближающийся поезд в метро Москвы, сообщила «360» о своем нормальном самочувствии. При этом, как уточняет издание, раскрывать детали своей личной жизни девушка не стала.

Со мной все в порядке. Я не даю комментариев никаких, это моя позиция, — заявила потерпевшая.

Инцидент произошел вечером 14 марта на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии. Мужчина во время ссоры толкнул девушку под электропоезд, однако трагедии удалось избежать благодаря машинисту, применившему экстренное торможение. Пострадавшая не получила серьезных травм, она успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину. Следователи московского управления СК РФ возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. На допросе задержанный признался в содеянном и заявил, что поступил так из-за расставания с потерпевшей.

По словам адвоката Виктории Лезниковой, подозреваемому в случае привлечения к уголовной ответственности по статье о покушении на убийство может грозить до 12 лет лишения свободы. Дела такой категории предполагают проведение психолого-психиатрической экспертизы, по итогам которой подтверждается либо опровергается аффективное состояние, указала юрист.