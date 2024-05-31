Погром «Орленка», резня в РПЦ, голова на шнуре: самые громкие ЧП за неделю

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Подростки из Белгородской области разнесли помещения лагеря «Орленок», психически нездоровый мужчина зарезал сотрудницу храма в Сергиевом Посаде, в окно петербуржца постучалась отрезанная голова — это новости из сводки происшествий, которые особенно возмутили и напугали россиян на уходящей неделе. NEWS.ru рассказывает подробности главных ЧП.

Отрезанная голова постучалась в окно

В Санкт-Петербурге жители многоквартирного дома на улице Турку заметили за окном висящую на шнуре человеческую голову. При этом тело мужчины лежало под окнами.

СМИ отмечали, что полный тезка и ровесник погибшего был кандидатом политических наук. Установлено, что погибшему было 48 лет. Он работал в местном вузе преподавателем, а в 2006 году даже защитил кандидатскую диссертацию, специализировался на международных отношениях на Ближнем Востоке.

«Я шла мимо, когда ко мне подбежала женщина и попросила вызвать полицию. На козырьке лежало тело без головы. Какая страшная смерть», — рассказала в комментарии «КП — Санкт-Петербург» очевидец инцидента Елена.

В правоохранительных органах изданию ответили, что основная версия произошедшего — самоубийство. Известно, что незадолго до смерти мужчина удалил свою страницу в социальных сетях. Сейчас в обстоятельствах смерти разбираются специалисты Следственного комитета.

Разгром «Орленка» от подростков Белгородчины

Эвакуированные из Белгорода подростки 13 и 14 лет разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены. Сотрудники базы отдыха не смогли пресечь выходки детей.

Дети отдыхали по госпрограмме и всю смену вели себя хорошо, без происшествий. Однако накануне отъезда подростки разбросали мусор по комнатам, выбили двери, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины и начали выкидывать из окон на улицу матрасы и стулья.

Девочка из лагеря рассказала в интервью Telegram-каналу «Подъем», что в тот день резко прервали вечернюю дискотеку и объявили об утреннем отъезде ребят. По ее словам, раньше дети дату завершения смены не знали. Все расстроились, после чего мальчишки решили окончательно испортить последний вечер в оздоровительном учреждении.

«Начали матрасы вытаскивать из окон, бить двери, устраивать полный бардак в корпусах. На дискотеке мы побыли 15 минут, потом всех разогнали по комнатам и первые часа два не выпускали никого даже помыться-умыться», — пожаловалась собеседница канала.

При этом она уверена, что подростки не были пьяны, а просто почувствовали безнаказанность. Родители других подростков, приехавших из Белгорода, предположили, что семьи дебоширов, судя по всему, договорились с лагерем и покроют ущерб. Однако до этого отец одного из нашкодивших мальчиков обещал физически наказать сына и призывал не считать разгромщиков преступниками, потому что «им бьют гормоны в голову».

Петербургский психолог Владимир Гладков объяснил поступок белгородских детей тем, что они устали от ужасов бомбардировок и новость о скором возвращении в родную область их напугала.

«Мысль о том, что им нужно возвращаться в этот кошмар, вызвала у них такой внутренний протест, такое бессилие и страх, что все это вылилось в неконтролируемую агрессию. Дети просто не хотят умирать», — считает психолог.

Психически нездоровый мужчина устроил поножовщину в храме

Утром 30 мая в храме подмосковного Сергиева Посада произошло убийство. Примерно в 09:00 51-летний подозреваемый пришел в храм Петра и Павла и сразу направился в трапезную, где уже находилась его 56-летняя жертва. Мужчина схватился за кухонный нож и ударил женщину 13 раз.

При нападении он обвинял женщину в отравлении матери, которая, предположительно, тоже работала в этом храме. Известно, что подозреваемый — бездомный и ходил в богоугодное заведение в том числе потому, что там его подкармливали.

«Он подлетел к моей маме Ирине Хамлюк без какой-либо причины, она работает в трапезной, и стал избивать её палкой и наносить удары ножом. Мне сказали, что он сумасшедший», — рассказывает дочь погибшей Кристина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По ч. 1 ст. 105 УК РФ преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. 31 мая мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Известно, что подозреваемый в убийстве долгое время наблюдался у психиатра. Диагноз мужчины не уточняется.

Дочь убитой заявила репортеру Андрею Трифонову, что будет отпевать мать в другом религиозном заведении. Такое решение она приняла в связи с тем, что ее не поддержал ни один священник, пока она плакала на месте преступления.

«Я не хочу отпевать ее в [храме] Петра и Павла. Скорее всего, это будет в Лазаревском храме. Ко мне не подошел ни один священник, пока я была на территории храма и плакала. Ни один священник не предложил помощь или хотя бы поддержку. Они все меня знают. Странное поведение», — объяснила свое решение Кристина.

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