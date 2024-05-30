«Не подошел ни один священник»: дочь убитой в храме женщины о реакции на ЧП Дочь убитой в подмосковном храме женщины осудила священников за безразличие

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Дочь убитой в Храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде Кристина Хамлюк заявила репортеру Андрею Трифонову, что будет отпевать мать в другом религиозном заведении. Такое решение она приняла в связи с тем, что ее не поддержал ни один священник, пока она плакала на месте преступления.

Я не хочу отпевать ее в [Храме] Петра и Павла. Скорее всего, это будет в Лазаревском храме. Ко мне не подошел ни один священник, пока я была на территории храма и плакала. Ни один священник не предложил помощь или хотя бы поддержку. Они все меня знают. Странное поведение, — объяснила свое решение Кристина.

56-летнюю женщину убил прихожанин храма утром 30 мая. Известно, что он более 20 лет наблюдался у психиатра. При нападении он обвинял женщину в отравлении матери. Всего он нанес женщине 13 ударов ножом, а также бил палкой.

Он подлетел к моей маме Ирине Хамлюк, без какой-либо причины, она работает в трапезной, и стал избивать ее палкой и наносить удары ножом. Мне сказали, что он сумасшедший, — рассказала девушка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По ч.1 ст.105 УК РФ преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.