Жителям Петербурга в окно постучала человеческая голова «Фонтанка»: жильцы дома в Петербурге обнаружили за окном человеческую голову

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге жители многоквартирного дома заметили за окном висящую на веревке человеческую голову, сообщает «Фонтанка». При этом тело лежало под окнами.

По предварительным данным, погибший — 48-летний мужчина. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее в петербургском районе Шушары обнаружили останки расчлененного тела человека. Два мусорных пакета, от которых исходил зловонный запах, нашел местный житель в поле между Московским шоссе, 304, и магазином «Петрович». В одном из них оказалось туловище без конечностей и одежды, в другом — голова. Подозреваемого задержали на выходе из дома с двумя пакетами, в которых находились части тела убитой женщины.

Жительница Приморского района Петербурга нашла тело мужчины на главной аллее Изотовского сквера накануне вечером. При себе у погибшего было ружье.

В квартире в городе Никольском в Ленобласти был обнаружен чемодан с отсеченными частями тела 47-летней женщины. На месте преступления были задержаны бывший заключенный и его возлюбленная. Пара призналась в убийстве и расчленении жертвы, после того как они поссорились с ней во время встречи.