Окровавленный труп парня с ружьем нашли в петербургском сквере Жительница Петербурга нашла труп мужчины и ружье под деревом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Приморского района Петербурга нашла тело мужчины на главной аллее Изотовского сквера накануне вечером. При себе у погибшего было ружье, сообщает издание «Фонтанка».

Женщина немедленно позвонила в полицию. Она сообщила, что увидела под деревом мужчину в крови, который держал в руках ружье. Полицейские, прибывшие на место, подтвердили информацию. Спасти жизнь гражданина уже не удалось. Установлено, что ему было всего 24 года. Ружье, из-за которого, предположительно, он погиб, было официально зарегистрировано на его имя. Тело погибшего направлено в морг, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее в городском поселке Мга в Ленинградской области в одной из квартир на Железнодорожной улице обнаружили тело восьмимесячного ребенка. По предварительным данным, полиция выехала туда после сообщения, что 32-летняя мать девочки не выходит на связь. Правоохранителям пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть в квартиру.

Также сообщалось, что в Балашихе нашли труп с огнестрельным ранением. Тело принадлежало 61-летнему бизнесмену. Полиция разыскивает подозреваемых в убийстве.