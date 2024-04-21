Чемодан с расчлененным телом женщины нашли в квартире под Петербургом

В квартире в городе Никольское в Ленобласти был обнаружен чемодан с отсеченными частями тела 47-летней женщины, сообщает Mash на Мойке. На месте преступления были задержаны бывший заключенный и его возлюбленная. Пара призналась в убийстве и расчленении жертвы после того, как они поссорились с ней во время встречи.

Как пишет канал, между участниками этой истории были сложные отношения: Алексей строил отношения с Надеждой, которая оказалась сестрой-близняшкой погибшей Светланы. Семьи жили в соседних квартирах и часто конфликтовали друг с другом. Светлана пошла в гости к паре, но пропала без вести на 10 дней, что заставило ее дочь обратиться в полицию.

Полиция задержала Надежду и Алексея в квартире на Комсомольской улице, где был найден чемодан с телом женщины. Алексей уже дважды судим за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. После отбывания наказания он ушел на передовую, а затем вернулся в Никольское.

Ранее сообщалось, что жительница Приморского района Петербурга нашла тело мужчины на главной аллее Изотовского сквера накануне вечером. При себе у погибшего было ружье.