Расчлененное тело человека нашли в двух пакетах в поле под Петербургом 78.ru: в Шушарах нашли останки расчлененного человека в двух пакетах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Шушарах под Санкт-Петербургом обнаружили останки расчлененного тела человека, пишет 78.ru. По данным издания, два мусорных пакета, от которых исходил зловонный запах, нашел местный житель в поле между Московским шоссе, 304, и магазином «Петрович». В одном из них оказалось туловище без конечностей и одежды, в другом — голова.

Предположительно, в пакетах были останки женщины в возрасте 35–40 лет. Тело направили в морг. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в квартире в городе Никольское в Ленобласти был обнаружен чемодан с отсеченными частями тела 47-летней женщины. На месте преступления были задержаны бывший заключенный и его возлюбленная. Пара призналась в убийстве и расчленении жертвы, после того как они поссорились с ней во время встречи.

До этого жительница Балашихи рассказала, что убила и расчленила отца во время семейного ужина из-за его домогательств. По подозрению в убийстве задержана 52-летняя бухгалтер. Родные заверяют, что она совершила преступление в состоянии аффекта. Подозреваемую арестовали на два месяца.

Также сообщалось, что под суд пойдет пенсионер, подозреваемый в расчленении парикмахера из Ангарска. Родные 51-летней погибшей рассказали, что обвиняемый ударил женщину по голове и воткнул нож в шею. По их словам, тело убитой пролежало в квартире трое суток.