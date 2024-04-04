Расчленившая отца жительница Балашихи рассказала о произошедшем Расчленившая отца жительница Подмосковья рассказала о его домогательствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Балашихи рассказала, что убила и расчленила отца во время семейного ужина из-за его домогательств, сообщил Telegram-канал SHOT. По подозрению в убийстве задержана 52-летняя бухгалтер. Родные заверяют, что она совершила преступление в состоянии аффекта. Подозреваемую арестовали на два месяца.

Женщина рассказала, что ее 78-летний отец овдовел в декабре и «выжил из ума». Дочь часто навещала одинокого родителя, готовила еду. Но мужчина стал проявлять нездоровый интерес и даже предложил ей заняться сексом. По словам родственников, пенсионер ранее также домогался уже взрослой внучки.

На последнем семейном ужине отец опять начал распускать руки. Дочь схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь. После того она расчленила тело отца топором. Часть туловища она оставила в холодильнике, а конечности выбросила в сточную яму у дома. Позже женщина позвонила в полицию и созналась в убийстве.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковной Балашихи зарезала отца во время семейного ужина. Конфликт случился, когда 78-летний мужчина приехал в гости в частный дом к своей 52-летней дочери. По первоначальной версии, родственники выпивали, после чего отец стал критиковать характер хозяйки. Вспыхнула ссора, в ходе которой женщина ударила пожилого отца ножом в грудь, он умер на месте.