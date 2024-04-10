Подозреваемый в расчленении парикмахера пенсионер пойдет под суд В Ангарске подозреваемый в расчленении парикмахера пенсионер пойдет под суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер, подозреваемый в расчленении парикмахера из Ангарска, пойдет под суд, сообщает «КП-Иркутск». Родные 51-летней погибшей рассказали изданию, что обвиняемый ударил женщину по голове и воткнул нож в шею. По их словам, тело убитой еще трое суток пролежало в квартире.

Убийца утверждает, что ударил ее бутылкой по голове и воткнул нож в шею. Следователи рассказали, что она еще около трех дней пролежала мертвой в этом доме. После чего он расчленил тело и скинул в компостную яму. А спустя полтора месяца выкинул в мусорный бак во дворе, — рассказал один из родственников.

Парикмахер пропала в августе 2023 года. Ее знакомая отмечает, что в день своего исчезновения она собиралась на встречу с мужчиной с сайта знакомств, после чего поехала с ним к кому-то в гости. Когда неделю от женщины не поступало никаких сообщений, близкие обратились в полицию. Начались поиски. В октябре 2023 года женщину нашли мертвой.

Подозреваемого задержали. Сейчас 65-летний мужчина находится в СИЗО. После обыска в его доме обнаружили кровь убитой. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что пригласил сибирячку в гости под предлогом постричь его. Между ними произошла ссора, в ходе которой он нанес женщине множественные удары стеклянной бутылкой по голове и ударил ножом в шею. С целью сокрытия преступления он закопал тело в компостной яме, а позже выкопал останки и выкинул в мусорный бак в соседнем квартале.

Жительница Балашихи ранее рассказала, что убила и расчленила отца во время семейного ужина из-за его домогательств. По подозрению в убийстве задержана 52-летняя бухгалтер. Родные заверяют, что она совершила преступление в состоянии аффекта. Подозреваемую арестовали на два месяца.