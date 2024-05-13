Задержан подозреваемый в расчленении женщины в Шушарах 78.ru: задержан 38-летний мужчина по подозрению в убийстве женщины в Шушарах

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в расчленении женщины в Шушарах, сообщает 78.ru. По данным издания, им оказался 38-летний мужчина. Стражи порядка выясняют обстоятельства и мотивы расправы.

По предварительным данным, мужчина сначала до смерти забил женщину 1958 года рождения молотком, после чего разделал труп, используя бензопилу. Его задержали на выходе из дома с двумя пакетами, в которых находились части тела убитой женщины.

Ранее сообщалось, что два мусорных пакета, от которых исходил зловонный запах, были найдены в поле между Московским шоссе, 304, и одним из магазинов стройматериалов. В первом пакете оказалось туловище без конечностей и одежды, в другом — голова.

В апреле жительница Балашихи призналась, что убила и расчленила отца во время семейного ужина из-за его домогательств. По подозрению в убийстве задержана 52-летняя бухгалтер. Родные заверяют, что она совершила преступление в состоянии аффекта. Подозреваемую арестовали на два месяца.

Ранее в одной из косметологических клиник Гватемалы после операции скончалась пациентка. Ее тело спрятали в бочке, об этом стало известно спустя год после ее исчезновения. Как выяснилось, в попытке скрыть произошедшее хирург расчленил тело жертвы. Местонахождение трупа до сих пор неизвестно.