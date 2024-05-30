Резня в магазине, храме и на набережной: самые громкие убийства за сегодня

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30 мая в криминальной повестке дня отметилось три громких преступления, где орудиями убийства стали ножи. Среди них убийство на почве ревности в Москве, нападение с ножом на сотрудницу храма в Сергиевом Посаде и поножовщина с двумя трупами на курорте в Алуште. Подробности читайте в материале NEWS.ru.

Два трупа за одно замечание

Утром 30 мая на набережной в Алуште мужчина зарезал двоих прохожих и одного ранил в ходе конфликта из-за сделанного замечания, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Компания сидела на скамейке у моря с алкогольными напитками. Трое прохожих сделали собравшимся замечание, из-за чего возник конфликт, а затем и потасовка. Сначала стычку удалось потушить, но тут же один человек из компании догнал троих прохожих и напал с ножом. От полученных колото-резаных ранений двое из них скончались на месте. Третьего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

13 ударов ножом в трапезной

В подмосковном Сергиевом Посаде 30 мая примерно в 09:00 51-летний прихожанин вошел в храм Петра и Павла. В трапезной он напал на 56-летнюю сотрудницу. Мужчина схватился за кухонный нож и ударил женщину 13 раз.

«От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте», — сообщили в полиции.

При нападении мужчина обвинял женщину в отравлении матери, которая, предположительно, тоже работала в этом храме. Известно, что подозреваемый — бездомный и ходил в храм в том числе потому, что там его бесплатно кормили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По ч. 1 ст. 105 УК РФ преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что подозреваемый более 20 лет наблюдался у психиатра.

Дочь убитой заявила, что будет отпевать мать в другом религиозном заведении. Такое решение она приняла потому, что ее не поддержал ни один священник, пока она плакала на месте преступления.

«Я не хочу отпевать ее в [храме] Петра и Павла. Скорее всего, это будет в Лазаревском храме. Ко мне не подошел ни один священник, пока я была на территории храма и плакала. Ни один священник не предложил помощь или хотя бы поддержку. Они все меня знают. Странное поведение», — объяснила свое решение Кристина.

Убийство криптобизнесмена из ревности

В Хорошевском районе Москвы в ночь на 30 мая 26-летний уроженец Владивостока по имени Кельвин нанес множество ударов ножом новому ухажеру экс-подруги, а после начал резать ее саму. Вероника выбежала из квартиры на улицу, но абьюзер догнал ее и продолжил наносить удары.

Кельвина попытался задержать полицейский, которого тот полоснул ножом. Вырвавшийся из рук правоохранителя зачинщик поножовщины забежал в ближайший круглосуточный магазин «Магнолия» и с окровавленным ножом направился к кассиру. Мужчина попытался взять сотрудницу магазина в заложники и даже порезал ее. После полицейские открыли по злоумышленнику огонь.

С травмами Кельвина доставили в больницу. Затем в квартире нашли труп нового партнера Вероники. В отношении нападавшего возбуждены дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Убитый Кельвином мужчина — 39-летний Алексей Вайншель. В Сети он представлялся как Alex Freemеx. Он являлся криптобизнесменом и трейдером.

Подозреваемый в убийстве Кельвин по образованию является медиком, как и его экс-подруга Вероника. Известно, что он работал персональным тренером. В соцсетях молодой человек называл себя «нутрициологом и кайфологом» и обещал сделать «биохакинг всего тела» за один месяц.

Друг и сослуживец Кельвина по имени Игнат рассказал журналистам, что товарищ лечился от наркотической зависимости, в которую впал после расставания с девушкой.

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