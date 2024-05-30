Бил палкой и ножом: сумасшедшего бездомного подозревают в резне в храме

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Утром 30 мая в храме подмосковного Сергиева Посада произошло убийство. NEWS.ru собрал все, что известно о криминальной истории к этому часу.

13 ударов ножом

Примерно в 09:00 51-летний подозреваемый пришел в храм Петра и Павла и сразу направился в трапезную, где уже находилась его 56-летняя жертва. Мужчина схватился за кухонный нож и ударил женщину 13 раз.

«От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте», — сообщили в полиции.

На месте уже работают криминалисты. В полиции подтвердили, что фигурант задержан и передан в следственные органы. В ближайшее время в отношении него будет принята мера пресечения.

Отравила маму бездомного?

По данным РЕН ТВ, при нападении мужчина обвинял женщину в отравлении матери, которая, предположительно, тоже работала в этом храме. Известно, что мужчина бездомный и ходил в храм в том числе потому, что там его подкармливали.

«Ты отравила мою маму!» — кричал мужчина в момент нападения.

На фото с места преступления видно, что женщина скончалась от полученных ножевых ранений между железными кухонными столами. Поодаль от места убийства на столе было подготовлено тесто для выпекания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По ч. 1 ст. 105 УК РФ преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сообщили в СКР.

Наблюдался у психиатра

MK.RU передает, что подозреваемый в убийстве долгое наблюдался у психиатра. Диагноз мужчины не уточняется. Дело находится под контролем у прокуратуры.

Дочь погибшей рассказала, что мужчина вел себя «как сумасшедший». Она решила отпеть мать в другом храме.

«Он подлетел к моей маме Ирине Хамлюк без какой-либо причины, она работает в трапезной, и стал избивать её палкой и наносить удары ножом. Мне сказали, что он сумасшедший», — рассказывает дочь погибшей Кристина в разговоре с журналистом Андреем Трофимовым.

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