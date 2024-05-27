Отпор Захаровой, супержара в Москве и разгром «Орленка»: что будет дальше

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Представитель МИД РФ Мария Захарова поставила на место президента Эстонии в ответ на его желание поставить Владимира Путина «на колени», Москву накроет аномальная жара и тополиная «метель», эвакуированные из Белгорода подростки разгромили лагерь «Орленок» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Дерзкий ответ Захаровой на эстонскую грубость

Президент Эстонии Алар Карис дал интервью финскому изданию Yle. Его центральной темой стала Россия и что может сделать Европа, чтобы закончить конфликт на Украине. Глава государства объявил, что о переговорах с Москвой можно будет говорить только после того, как Россию «поставят на колени». Он назвал главной задачей Эстонии, как и всего коллективного Запада, борьбу с российской военной машиной.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении конфликта на Украине», — сказал он.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Президент Эстонии Алар Карис

Представитель МИД России жестко ответила на грубость Карис. Захарова отметила, что эстонский президент должен показать это на своем примере.

«А как это [стоять на коленях]? Пусть покажет», — сказала Захарова.

В свою очередь сенатор Андрей Климов подчеркнул, что слова Кариса — это высказывание «политической блохи» . По его словам, в России есть компетентные органы, и если в словах эстонского лидера есть признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, то надо соответствующим образом реагировать. Он обвинил Кариса в том, что тот просто привлекает к себе внимание.

«Люди рассчитывают на то, что их хоть так заметят. Это политические блохи. Эти заявления просто несерьезны», — считает Климов.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также раскритиковала Кариса. Она напомнила, что руководство Эстонии считает себя толерантным, а подобные заявления она назвала унизительными.

«Такие фразы вообще нельзя произносить вслух. Нельзя унижать других людей, страны. А они признают, что готовы к унижению. Я воспринимаю это именно так. Вот цена их демократии», — заключила Журова.

Тополиный пух, жара, май

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предупредил москвичей, что к концу рабочей недели в Москве температура воздуха повысится до +30 градусов. Он пояснил, что в столичном регионе установился солнечный антициклон и погода обещает радовать москвичей жаркими днями. При этом, по словам эксперта, осадков в городе не будет.

Он также добавил, что в ночные часы температура воздуха может достигать +16 градусов. Вместе с этим ветер в течение всей рабочей недели будет слабым и без устойчивого направления.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд тоже подтвердил, что вторая половина недели в Москве ознаменуется высокой температурой воздуха, которая может достигнуть 30-градусных значений. По его словам, такие показатели больше характерны для июля, а не для начала лета.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Если говорить о том, насколько эта температура необычна, то температура, начиная с 29-го числа, не просто соответствует концу мая или июню. Такая температура по климатическим характеристикам соответствует июлю. Очень теплая погода — как минимум на 5 градусов выше нормы», — подчеркнул Вильфанд.

Тем временем профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова предупредила, что аномальная жара опасна для детей и взрослых с хроническими неинфекционными заболеваниями в стадии обострения. По ее словам, особенно рискуют те, кто страдает заболеваниями щитовидной железы и ожирением. Также к категории риска относятся люди, принимающие определенные группы лекарственных препаратов, например мочегонных, добавила она.

Врач-дерматовенеролог Марина Савкина рассказала, что долго находиться на солнце можно в безопасное время — до 11 утра и после 15–16 часов дня. По ее словам, злоупотребление солнечными ваннами может привести к раку кожи.

Врач отметила, что для защиты от солнечных лучей нужно носить одежду с длинными рукавами, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки. Также следует наносить солнцезащитный крем на места, не прикрытые одеждой. Кроме того, в солнечную погоду нужно стараться находиться в тени, заключила Савкина.

Грядущая жара в столице принесет немало сложностей и для аллергиков. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что тополиная «метель» накроет весь город. Она отметила, что белые шапки тополиного пуха уже появились на деревьях. Метеоролог пояснила, что цветение тополя ускорилось благодаря теплой и сухой погоде во второй половине мая.

Подростки разнесли лагерь «Орленок» из-за срочного отъезда

Telegram-канал Mash сообщил, что эвакуированные из Белгорода подростки 13 и 14 лет разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены. Сотрудники базы отдыха не смогли прекратить выходки детей. Всего в лагере по госпрограмме находилось около 250 человек.

Отмечается, что дети всю смену вели себя хорошо, без происшествий. Однако накануне отъезда подростки разбросали мусор по комнатам, выбили двери, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины и начали выкидывать из окон на улицу матрасы и стулья.

Девочка из лагеря рассказала в интервью Telegram-каналу «Подъем», что в тот день резко прервали вечернюю дискотеку и объявили об утреннем отъезде ребят. По ее словам, раньше дети дату завершения смены не знали. Все расстроились, после чего мальчишки решили окончательно испортить последний вечер.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Начали матрасы вытаскивать из окон, бить двери, устраивать полный бардак в корпусах. На дискотеке мы побыли 15 минут, потом всех разогнали по комнатам и первые часа два не выпускали никого даже помыться-умыться», — пожаловалась собеседница канала.

При этом она уверена, что подростки не были пьяны, а просто почувствовали безнаказанность. Родители других подростков, приехавших из Белгорода, предположили, что семьи дебоширов, судя по всему, договорились с лагерем и покроют ущерб. Однако до этого отец одного из нашкодивших мальчиков обещал физически наказать сына и призывал не считать разгромщиков преступниками, потому что «им бьют гормоны в голову».

Администрация лагеря от комментариев отказалась. Также в соцсетях учреждения ничего не сообщается о происшествии.

Петербургский психолог Владимир Гладков объяснил в беседе с «МордовМедиа» поступок белгородских детей. По его словам, они устали от ужасов бомбардировок, и новость о скором возвращении в родную область их напугала.

«Мысль о том, что им нужно возвращаться в этот кошмар, вызвала у них такой внутренний протест, такое бессилие и страх, что все это вылилось в неконтролируемую агрессию. Дети просто не хотят умирать», — считает Гладков.

В конце марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что правительство отправит в другие регионы группу из 690 несовершеннолетних. По словам главы области, 150 детей отвезут в Астраханскую область, еще 540 — в Самарскую область. Предполагалось, что они там пробудут около трех недель. Однако если ситуация в регионе не улучшится, они могут остаться до конца учебного года.

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