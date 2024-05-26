Российские подростки разгромили лагерь «Орленок» Эвакуированные из Белгорода подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвакуированные из Белгорода подростки 13 и 14 лет разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены, сообщает Telegram-канал Mash. Сотрудники базы отдыха не смогли прекратить выходки детей.

Отмечается, что дети отдыхали по госпрограмме и всю смену вели себя хорошо, без происшествий. Однако накануне отъезда подростки разбросали мусор по комнатам, выбили двери, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины и начали выкидывать из окон на улицу матрасы и стулья.

В деревне Великополье под Смоленском местные жители жалуются на беспризорных лошадей, которые громят местное кладбище, сообщает агентство «О чем говорит Смоленск». По словам сельчан, животные рвут венки и топчут могилы. Жители населенного пункта собрали подписи и обратились в сельскую администрацию с требованием решить проблему.

Жительница Приамурья заявила NEWS.ru, что в лагере «Белые горы», где отравились 70 детей, воспитатели не следили за отрядами, из-за чего старшие употребляли спиртное. По информации женщины, это происходило в ноябре, когда в лагере отдыхали ее дети. Кроме того, по ее словам, в стене комнаты была дыра на улицу, которую воспитанникам пришлось затыкать полотенцем. Она указала, что только после жалоб отверстие «заделали монтажной пеной».