Жительница Приамурья заявила, что в ДОЛ «Белые горы» распивали спиртное Жительница Приамурья: в лагере «Белые горы», где отравились 70 детей, старшие отряды употребляли алкоголь

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Жительница Приамурья заявила NEWS.ru, что в лагере «Белые горы», где накануне отравились 70 детей, воспитатели не следили за отрядами, из-за чего «старшие» употребляли спиртное. По информации женщины, это происходило в ноябре, когда в лагере отдыхали ее дети. Кроме того, по ее словам, в стене комнаты была дыра на улицу, которую воспитанникам пришлось затыкать полотенцем. Она указала, что только после жалоб отверстие «заделали монтажной пеной».

Мои дети отдыхали в «Белых горах» в ноябре 2022-го. В комнатах было очень холодно, по крайней мере в комнате моих детей. Под подоконником была дыра на улицу, им пришлось затыкать дыру на улицу полотенцем. Только после моих звонков ее заделали монтажной пеной. В санатории нет должного присмотра за детьми. Со слов моих детей, кто постарше и посмелее, выходили ночью на улицу без разрешения. В их заезд был случай, что в старшем отряде спиртное провозили туда и потом употребляли, — подчеркнула женщина.

Она добавила, что одна из сотрудниц оздоровительного лагеря «Белые горы» издевалась и оскорбляла ее детей. По ее словам, руководство учреждения, несмотря на обещание, не уволило коллегу.

Ранее в пресс-службе правительства Амурской области рассказали NEWS.ru, что отравившиеся в оздоровительном лагере дети находятся в удовлетворительном состоянии. Там отметили, что ситуация на контроле у губернатора региона Василия Орлова.

В официальном Telegram-канале прокуратуры Амурской области также сообщили, что надзорный орган Бурейского района организовал проверку по факту массового заболевания несовершеннолетних в детском лагере. Губернатор в своем Telegram-канале назвал ситуацию вопиющей и заявил, что работу «Белых гор» приостановили.

Ранее Telegram-канал Baza писал что в течение дня в мeдпункт обратились несовершеннолетние от 8 до 16 лет, которые пожаловались на боли в животе и рвоту. Что конкретно с ними произошло, предстоит выяcнить, но, по словам отравившихся, накануне они питались только в местной столовой.