Стало известно о состоянии отравившихся в амурском лагере 70 детей Правительство Приамурья: состояние отравившихся в лагере детей удовлетворительное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отравившиеся в оздоровительном лагере дети находятся в удовлетворительном состоянии, рассказали NEWS.ru в пресс-службе правительства Амурской области. Там отметили, что ситуация на контроле у губернатора региона Василия Орлова.

Проверка ведется, дети в удовлетворительном состоянии, Роспотребнадзор занимается, прокуратура, Министерство образования занимаются — оценка действия, бездействия [администрации лагеря]. Дети вывозятся. Все под контролем. Следствие проводит определенную проверку. Мы активно следим за тем, что происходит, губернатор в курсе, — подчеркнули представители местных властей.

В официальном Telegram-канале прокуратуры Амурской области также сообщили, что надзорный орган Бурейского района организовал проверку по факту массового заболевания несовершеннолетних в детском лагере «Белые горы». Губернатор в своем Telegram-канале назвал ситуацию вопиющей и заявил, что работу «Белых гор» приостановили.

Вопиющая ситуация произошла в частном детском санаторно-оздоровительном лагере «Белые горы». На данный момент его работа приостановлена. С ЧП разбираются профильные ведомства, все виновные будут привлечены к ответственности. Держу ситуацию на личном контроле, — высказался Орлов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Амурской облаcти 70 детей отравились в детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы». Вероятнее всего, они подхватили инфекцию в cтоловой, передает ресурс.

Как отмечается в публикации, в течение дня в мeдпункт обратились несовершеннолетние от 8 до 16 лет, которые пожаловались на боли в животе и рвоту. Что конкретно с ними произошло, предстоит выяcнить, но, по словам отравившихся, накануне они питались только в местной столовой.